5 способов победить похмелье быстро и эффективно

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После бурного празднования Нового года утро может оказаться непростым. Головная боль, слабость и чувство разбитости способны испортить первый день нового года. Но выход есть! Уже через 60 минут вы сможете почувствовать себя лучше, если следовать этим простым шагам.

Фото: commons.wikimedia.org by Бенрейс, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Эспрессо с водой, сахаром и печеньем

1. Восстановите водный баланс

Организм страдает от обезвоживания, поэтому важно как можно скорее вернуть баланс жидкости.

Выпейте несколько стаканов простой или минеральной воды.

Отличный вариант — огуречный рассол. Он восполняет потерянные электролиты и улучшает общее самочувствие.

Чай с лимоном тоже может помочь благодаря витамину C и мягкому тонизирующему эффекту.

2. Лёгкий, но питательный завтрак

Слишком тяжёлая пища только усугубит состояние. Выбирайте что-то лёгкое, но полезное:

Бульон или суп с овощами.

Свежие фрукты и овощи для витаминов и антиоксидантов.

3. Контрастный душ

Контрастные водные процедуры помогают вернуть тонус и стимулируют кровообращение. Завершите душ прохладной водой для дополнительной бодрости.

4. Свежий воздух

Короткая прогулка на улице насытит организм кислородом и улучшит общее состояние. Даже 15-20 минут на свежем воздухе дадут заметный результат.

5. Сорбенты

Не забудьте про активированный уголь или другие сорбенты. Они помогут вывести токсины из организма и ускорят процесс восстановления.

Выполнив эти пять шагов, вы почувствуете себя намного лучше всего за час. Новый год начнётся с бодрости и хорошего настроения!

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

