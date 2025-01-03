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5 способов победить похмелье быстро и эффективно

1:51
Здоровье

После бурного празднования Нового года утро может оказаться непростым. Головная боль, слабость и чувство разбитости способны испортить первый день нового года. Но выход есть! Уже через 60 минут вы сможете почувствовать себя лучше, если следовать этим простым шагам.

Эспрессо с водой, сахаром и печеньем
Фото: commons.wikimedia.org by Бенрейс, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Эспрессо с водой, сахаром и печеньем

1. Восстановите водный баланс

Организм страдает от обезвоживания, поэтому важно как можно скорее вернуть баланс жидкости.

  • Выпейте несколько стаканов простой или минеральной воды.
  • Отличный вариант — огуречный рассол. Он восполняет потерянные электролиты и улучшает общее самочувствие.
  • Чай с лимоном тоже может помочь благодаря витамину C и мягкому тонизирующему эффекту.

2. Лёгкий, но питательный завтрак

Слишком тяжёлая пища только усугубит состояние. Выбирайте что-то лёгкое, но полезное:

  • Бульон или суп с овощами.
  • Свежие фрукты и овощи для витаминов и антиоксидантов.

3. Контрастный душ

Контрастные водные процедуры помогают вернуть тонус и стимулируют кровообращение. Завершите душ прохладной водой для дополнительной бодрости.

4. Свежий воздух

Короткая прогулка на улице насытит организм кислородом и улучшит общее состояние. Даже 15-20 минут на свежем воздухе дадут заметный результат.

5. Сорбенты

Не забудьте про активированный уголь или другие сорбенты. Они помогут вывести токсины из организма и ускорят процесс восстановления.

Выполнив эти пять шагов, вы почувствуете себя намного лучше всего за час. Новый год начнётся с бодрости и хорошего настроения!

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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