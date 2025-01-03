5 способов победить похмелье быстро и эффективно

После бурного празднования Нового года утро может оказаться непростым. Головная боль, слабость и чувство разбитости способны испортить первый день нового года. Но выход есть! Уже через 60 минут вы сможете почувствовать себя лучше, если следовать этим простым шагам.
Организм страдает от обезвоживания, поэтому важно как можно скорее вернуть баланс жидкости.
Слишком тяжёлая пища только усугубит состояние. Выбирайте что-то лёгкое, но полезное:
Контрастные водные процедуры помогают вернуть тонус и стимулируют кровообращение. Завершите душ прохладной водой для дополнительной бодрости.
Короткая прогулка на улице насытит организм кислородом и улучшит общее состояние. Даже 15-20 минут на свежем воздухе дадут заметный результат.
Не забудьте про активированный уголь или другие сорбенты. Они помогут вывести токсины из организма и ускорят процесс восстановления.
Выполнив эти пять шагов, вы почувствуете себя намного лучше всего за час. Новый год начнётся с бодрости и хорошего настроения!
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