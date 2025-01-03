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Лучший напиток для сна: расслабляет и успокаивает

1:22
Здоровье

Недостаток сна — скрытая угроза, связанная с повышенным риском ряда хронических заболеваний, включая болезни сердца, почек, гипертонию, ожирение, диабет и инсульт. Качественный отдых — основа здоровья, но что делать, если бессонница не даёт покоя?

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Одним из лучших натуральных средств для улучшения сна является ромашковый чай. Этот напиток, благодаря содержанию апигенина — активного соединения с успокаивающим эффектом, помогает расслабиться и легче заснуть.

Ромашковый чай — это природное средство, которое способствует качественному сну и помогает справиться с беспокойством.

Чем полезен апигенин

Ромашковый чай не только облегчает засыпание, но и помогает бороться с депрессией и тревожностью. Исследования подтверждают, что напиток снижает уровень беспокойства у людей с тревожными расстройствами, а также у женщин в период менструации или постменопаузы. Для тех, кто страдает бессонницей, ромашка — надёжный помощник в борьбе за спокойный сон.

Научные данные показывают, что регулярное употребление апигенина из ромашкового чая способствует улучшению качества сна: сокращается количество ночных пробуждений, а общий отдых становится глубже и продуктивнее.

Уточнения

Апигенин — один из наиболее распространённых агликонов флавонов, природный антиоксидант обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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Лучший напиток для сна: расслабляет и успокаивает
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