Лучший напиток для сна: расслабляет и успокаивает

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недостаток сна — скрытая угроза, связанная с повышенным риском ряда хронических заболеваний, включая болезни сердца, почек, гипертонию, ожирение, диабет и инсульт. Качественный отдых — основа здоровья, но что делать, если бессонница не даёт покоя?

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Одним из лучших натуральных средств для улучшения сна является ромашковый чай. Этот напиток, благодаря содержанию апигенина — активного соединения с успокаивающим эффектом, помогает расслабиться и легче заснуть.

Ромашковый чай — это природное средство, которое способствует качественному сну и помогает справиться с беспокойством.

Чем полезен апигенин

Ромашковый чай не только облегчает засыпание, но и помогает бороться с депрессией и тревожностью. Исследования подтверждают, что напиток снижает уровень беспокойства у людей с тревожными расстройствами, а также у женщин в период менструации или постменопаузы. Для тех, кто страдает бессонницей, ромашка — надёжный помощник в борьбе за спокойный сон.

Научные данные показывают, что регулярное употребление апигенина из ромашкового чая способствует улучшению качества сна: сокращается количество ночных пробуждений, а общий отдых становится глубже и продуктивнее.

Уточнения

Апигенин — один из наиболее распространённых агликонов флавонов, природный антиоксидант обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами.

