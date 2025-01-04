Как эффективно восполнить дефицит йода в организме?

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недостаток йода в организме может вызвать разнообразные заболевания, включая проблемы с щитовидной железой. Теледоктор Елена Малышева утверждает, что уровень этого важного элемента можно восполнить с помощью морских водорослей и чистого морского воздуха. Поэтому не стоит отказываться от поездок к морю в любое время года.

Фото: commons.wikimedia.org by 김아름, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ морские водоросли

Морские водоросли являются отличным источником йода и их можно приобрести в магазинах в маринованном виде. Кроме того, просто провести время у моря и дышать свежим воздухом также окажет благоприятное влияние на здоровье.

"Морские водоросли выделяют газообразный йод. Вдыхая его, мы обеспечиваем организму суточную потребность в этом микроэлементе. Йод необходим для качественной работы щитовидной железы", — отметила Малышева в личном блоге.

Кроме того, по словам врача, морская вода способствует быстрому заживлению ран.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.



Щитови́дная железа́ — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток.

