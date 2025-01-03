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Алкоголь и лекарства: сколько нужно выждать

2:17
Здоровье

Приём лекарств — важная часть лечения, требующая осторожности. Неправильное сочетание медикаментов и напитков может не только снизить их эффективность, но и нанести вред вашему здоровью.

Лекарства
Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

Почему лучше запивать водой

Медики единогласно рекомендуют запивать таблетки только обычной водой. Это универсальный и безопасный способ, который не вызывает нежелательных реакций и не мешает усвоению препаратов.

Чего следует избегать

Кофе, чай и энергетики

Напитки с кофеином могут взаимодействовать с лекарствами, вызывая побочные эффекты:

  • Снижение эффективности антидепрессантов и противосудорожных средств.
  • Увеличение риска кровотечений при приёме антикоагулянтов.
  • Повышение давления при использовании бета-блокаторов.
  • Угнетение сердечно-сосудистой системы при сочетании с препаратами от астмы.

Молоко

Молочные продукты несовместимы с антибиотиками, противовоспалительными средствами и препаратами для щитовидной железы. Они препятствуют всасыванию активных веществ.

Газированная вода

Даже несладкая минеральная вода может вступать в химические реакции с лекарствами, что снижает их эффективность. Особенно это касается антибиотиков, седативных и противовоспалительных препаратов.

Соки

Грейпфрутовый и апельсиновый соки известны своим влиянием на метаболизм лекарств. Они могут препятствовать их усвоению и повышать концентрацию препарата до токсичного уровня.

Травяные чаи

Лекарственные травы и настои способны снижать эффективность медикаментов. Их лучше употреблять через несколько часов после приёма таблеток.

Алкоголь

Употреблять спиртное вместе с лекарствами категорически запрещено. Даже после окончания курса рекомендуется выждать 24 часа, а в некоторых случаях — до 72 часов.

Вывод

Для максимальной эффективности лечения и предотвращения побочных эффектов придерживайтесь простого правила: запивайте лекарства только водой. Это минимизирует риск нежелательных реакций и обеспечит правильное действие препаратов.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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