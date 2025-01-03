Пять признаков рака, которые нельзя игнорировать

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый год миллионы людей сталкиваются с диагнозом "рак", и часто симптомы болезни остаются незамеченными на ранних стадиях. Эксперты Mayo Clinic из США выделили пять признаков, которые большинство людей игнорируют, но которые могут стать тревожными сигналами. О них сообщает издание New England Journal of Medicine.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International На приёме у врача

Затяжной кашель

Кашель, длящийся более трёх недель без видимых причин, не стоит оставлять без внимания. Такой симптом может указывать на рак лёгких. Важно обращаться к врачу при любых длительных проблемах с дыханием.

Изжога, которая не проходит

Хронический рефлюкс и изжога могут сигнализировать о раке горла или пищевода. Часто люди воспринимают эти проявления как незначительное расстройство, но специалисты настоятельно рекомендуют проконсультироваться с гастроэнтерологом, если проблема сохраняется.

Изменения родинок

Если родинки начинают менять форму, размер или вызывают жжение и зуд, это может быть признаком меланомы. Такие изменения требуют немедленного обследования у дерматолога.

Увеличение лимфатических узлов

Длительное увеличение лимфоузлов, особенно без других симптомов инфекции, может быть связано с развитием онкологических заболеваний. Это серьёзный повод для обращения к врачу.

Кровь в кале

Кровяные выделения в стуле часто остаются незамеченными или списываются на геморрой. Однако это также может быть признаком рака кишечника, предупреждают специалисты.

Своевременная диагностика способна спасти жизнь. Если вы замечаете у себя один или несколько из этих симптомов, не откладывайте визит к врачу.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

