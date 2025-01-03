Волшебный ингредиент для здоровья мозга: почему куркума нужна всем

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куркума — не только красивая специя, придающая блюдам яркий цвет и неповторимый вкус, но и мощное средство для поддержания здоровья. Сегодня всё больше людей включают её в свой рацион, и на это есть веские причины.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куркума

Здоровье мозга и куркумин: в чём секрет

Главным "волшебным" компонентом куркумы является куркумин — полифенол, который обладает уникальными свойствами. Как пишет Health Digest, его главное преимущество — способность снижать воспаление, что напрямую влияет на здоровье мозга. В обзоре, опубликованном в 2023 году в журнале Integrative Medicine Research, говорится, что куркумин блокирует определённые белки, провоцирующие воспалительные процессы в мозге. Это помогает защищать клетки мозга от повреждений и снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и рассеянный склероз.

Куркумин работает и как антиоксидант, защищая мозг от разрушительного воздействия свободных радикалов. Более того, он регулирует уровень серотонина и дофамина — веществ, ответственных за настроение и мотивацию.

Куркума в борьбе с когнитивными нарушениями

Её польза выходит за рамки защиты от воспалений. Куркумин препятствует образованию амилоидных бляшек — белковых отложений, связанных с ухудшением памяти и снижением когнитивных способностей. Как отмечается в исследовании, опубликованном в 2022 году в журнале Antioxidants, куркумин поддерживает здоровье гиппокампа — ключевой зоны мозга, отвечающей за память и эмоции.

Кроме того, куркума может повышать метаболизм мозга, помогать справляться с депрессией и стимулировать процессы самоочищения клеток — аутофагию.

Как повысить усвояемость куркумы

Хотя куркума имеет массу полезных свойств, организм плохо усваивает куркумин. Однако это можно исправить. Например, сочетание куркумы с чёрным перцем, содержащим пиперин, существенно улучшает её биодоступность. Добавление полезных жиров, таких как орехи или масла, тоже способствует лучшему усвоению.

Куркума в рационе: вкусно и полезно

Самый простой способ включить эту специю в свой ежедневный рацион — напитки. Заварите чай из свежего корня куркумы: натрите две столовые ложки корня, прокипятите в воде пять минут и процедите. Напиток будет не только полезным, но и согревающим.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

