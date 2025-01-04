Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чтобы получился рис рассыпчатым, его нужно готовить именно так
Не совершайте эти ошибки при выращивании микрозелени, иначе урожая не будет
Эти популярные фитнес-тренды ненавидят все эксперты
Зимняя подготовка авто: что поможет справиться с морозами
Китайский динозавр ломает устоявшиеся теории о происхождении птиц
Изменение климата угрожает толсторогим баранам
Министр экономики и защиты климата ФРГ признал свои промахи
Носок на веник: простой и эффективный лайфхак из советских времён
10 вещей, которые нужно немедленно убрать из гардероба в 2025 году

Можно ли пить воду с накипью? Диетолог Соломатина объяснила, как на это реагируют почки и суставы

Здоровье

Мало кто обращает внимание на частицы накипи в воде, но врач-диетолог Елена Соломатина дала свои рекомендации по этому поводу.

Вода
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Вода

Накипь образуется при кипячении жесткой воды, которая становится менее жесткой, а избыточные минеральные соли оседают на стенках и дне чайника. По словам эксперта, употребление воды с накипью может увеличить нагрузку на организм и повысить риск появления песка и камней в мочевыделительной системе.

В интервью с порталом "Узнай.ру" врач пояснила, что твердые отложения, образующиеся в результате кипячения, организм не способен нейтрализовать. Они не только накапливаются в почках, но и создают дополнительную нагрузку на сосуды и суставы.

Также стоит отметить, что процесс кипячения умешает содержание кислорода в воде, что негативно сказывается на её "транспортных свойствах". Это приводит к тому, что полезные вещества из чая и других напитков усваиваются не полностью.

"Желательно пить воду с нормальной минерализацией. Отмечу, что нежелательно постоянно употреблять и слишком мягкую воду", — добавила Елена Соломатина.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Обсудить
Сейчас читают
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Наука и техника
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении Аудио 
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Домашние животные
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей Аудио 
Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство
Новости спорта
Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Скользкий как уж Токаев — не союзник России, но у Путина есть свой план Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Последние материалы
Эти популярные фитнес-тренды ненавидят все эксперты
Зимняя подготовка авто: что поможет справиться с морозами
Китайский динозавр ломает устоявшиеся теории о происхождении птиц
Изменение климата угрожает толсторогим баранам
Министр экономики и защиты климата ФРГ признал свои промахи
Носок на веник: простой и эффективный лайфхак из советских времён
10 вещей, которые нужно немедленно убрать из гардероба в 2025 году
Хотите идеальную корочку на картошке: вот секрет
Apple согласилась выплатить компенсацию по $20 десяткам миллионов пользователей
Подкормите этим морковь, и она будет хрустящей и сладкой, как мёд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.