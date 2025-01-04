Можно ли пить воду с накипью? Диетолог Соломатина объяснила, как на это реагируют почки и суставы

Мало кто обращает внимание на частицы накипи в воде, но врач-диетолог Елена Соломатина дала свои рекомендации по этому поводу.

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Накипь образуется при кипячении жесткой воды, которая становится менее жесткой, а избыточные минеральные соли оседают на стенках и дне чайника. По словам эксперта, употребление воды с накипью может увеличить нагрузку на организм и повысить риск появления песка и камней в мочевыделительной системе.

В интервью с порталом "Узнай.ру" врач пояснила, что твердые отложения, образующиеся в результате кипячения, организм не способен нейтрализовать. Они не только накапливаются в почках, но и создают дополнительную нагрузку на сосуды и суставы.

Также стоит отметить, что процесс кипячения умешает содержание кислорода в воде, что негативно сказывается на её "транспортных свойствах". Это приводит к тому, что полезные вещества из чая и других напитков усваиваются не полностью.

"Желательно пить воду с нормальной минерализацией. Отмечу, что нежелательно постоянно употреблять и слишком мягкую воду", — добавила Елена Соломатина.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.



Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

