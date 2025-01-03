Как поддерживать здоровый пульс: советы для всех возрастов

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пульс — это показатель частоты сердечных сокращений, выражающийся количеством ударов сердца за одну минуту. Его значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, физической подготовки и даже эмоционального состояния. Какие значения считаются нормальными, почему пульс меняется и как его нормализовать? Разбираем подробно.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Пульс по возрасту: что считать нормой

Частота сердечных сокращений меняется на протяжении жизни. Вот ориентиры для разных возрастных групп:

20-30 лет: 50-90 ударов в минуту

30-40 лет: 60-90 ударов в минуту

40-50 лет: 60-80 ударов в минуту

50-60 лет: 65-85 ударов в минуту

60 лет и старше: 70-90 ударов в минуту

Если частота пульса опускается ниже 60 ударов в минуту, это может свидетельствовать о брадикардии — состоянии, при котором сердце работает медленнее, чем нужно.

Почему пульс меняется

Частота сердечных сокращений напрямую связана с работой организма. Она может увеличиваться в ответ на физические нагрузки, эмоциональные переживания или даже простое изменение положения тела. На пульс также влияют:

Гормоны и лекарства

Температура тела

Курение

Уровень физической активности и вес

Например, после интенсивной пробежки или в момент сильного стресса пульс естественно ускоряется. Это нормально, так как тело требует больше кислорода и энергии. Однако хронически высокий пульс — повод обратиться к врачу.

Пульс при тренировках: что важно знать

Во время физической активности пульс закономерно повышается. Организм начинает требовать больше кислорода, и сердце вынуждено работать активнее. Со временем регулярные тренировки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы: сердце начинает работать эффективнее, сокращаясь реже, но мощнее.

Важно помнить: перегрузка может нанести вред. Следите за тем, чтобы нагрузка была умеренной, особенно если вы только начинаете заниматься спортом.

Советы для нормализации пульса

Контролируйте стресс

Эмоциональные перегрузки негативно сказываются на работе сердца. Помогут глубокое дыхание, медитация и йога.

Эмоциональные перегрузки негативно сказываются на работе сердца. Помогут глубокое дыхание, медитация и йога. Откажитесь от курения

Эта привычка увеличивает частоту пульса, но отказ от неё быстро даёт положительный эффект.

Эта привычка увеличивает частоту пульса, но отказ от неё быстро даёт положительный эффект. Поддерживайте нормальный вес

Лишние килограммы заставляют сердце работать интенсивнее. Регулярная физическая активность и правильное питание помогут разгрузить сердечно-сосудистую систему.

Уточнения

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.

