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Как поддерживать здоровый пульс: советы для всех возрастов

2:54
Здоровье

Пульс — это показатель частоты сердечных сокращений, выражающийся количеством ударов сердца за одну минуту. Его значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, физической подготовки и даже эмоционального состояния. Какие значения считаются нормальными, почему пульс меняется и как его нормализовать? Разбираем подробно.

Сон
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Пульс по возрасту: что считать нормой

Частота сердечных сокращений меняется на протяжении жизни. Вот ориентиры для разных возрастных групп:

  • 20-30 лет: 50-90 ударов в минуту
  • 30-40 лет: 60-90 ударов в минуту
  • 40-50 лет: 60-80 ударов в минуту
  • 50-60 лет: 65-85 ударов в минуту
  • 60 лет и старше: 70-90 ударов в минуту

Если частота пульса опускается ниже 60 ударов в минуту, это может свидетельствовать о брадикардии — состоянии, при котором сердце работает медленнее, чем нужно.

Почему пульс меняется

Частота сердечных сокращений напрямую связана с работой организма. Она может увеличиваться в ответ на физические нагрузки, эмоциональные переживания или даже простое изменение положения тела. На пульс также влияют:

  • Гормоны и лекарства
  • Температура тела
  • Курение
  • Уровень физической активности и вес

Например, после интенсивной пробежки или в момент сильного стресса пульс естественно ускоряется. Это нормально, так как тело требует больше кислорода и энергии. Однако хронически высокий пульс — повод обратиться к врачу.

Пульс при тренировках: что важно знать

Во время физической активности пульс закономерно повышается. Организм начинает требовать больше кислорода, и сердце вынуждено работать активнее. Со временем регулярные тренировки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы: сердце начинает работать эффективнее, сокращаясь реже, но мощнее.

Важно помнить: перегрузка может нанести вред. Следите за тем, чтобы нагрузка была умеренной, особенно если вы только начинаете заниматься спортом.

Советы для нормализации пульса

  • Контролируйте стресс
    Эмоциональные перегрузки негативно сказываются на работе сердца. Помогут глубокое дыхание, медитация и йога.
  • Откажитесь от курения
    Эта привычка увеличивает частоту пульса, но отказ от неё быстро даёт положительный эффект.
  • Поддерживайте нормальный вес
    Лишние килограммы заставляют сердце работать интенсивнее. Регулярная физическая активность и правильное питание помогут разгрузить сердечно-сосудистую систему.

Уточнения

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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