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Связь между потерей мышечной массы и болезнью Альцгеймера

1:39
Здоровье

Новое исследование выявило тревожную связь между потерей мышечной массы и повышенным риском развития деменции. В ходе исследования, проведённого учёными на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), было установлено, что уменьшение размера определённых мышц, таких как височная мышца, может свидетельствовать о повышенном риске развития слабоумия, в частности болезни Альцгеймера.

рассеянный человек
Фото: freepik
рассеянный человек

Что говорят исследования

Учёные проанализировали данные 621 участника без деменции, возраст которых в среднем составлял 77 лет. Для оценки потери мышечной массы использовалась МРТ, с помощью которой измеряли площадь поперечного сечения височной мышцы — индикатора общего состояния мышечной массы организма.

Связь с деменцией

Исследования показали, что уменьшение объёма височной мышцы связано с высоким риском развития болезни Альцгеймера, а также с ухудшением памяти, функциональной активности и снижением объёма мозга. У пожилых людей с меньшими мышцами вероятность развития деменции была на 60% выше, если учесть другие факторы риска.

Потеря мышечной массы как фактор риска

Это исследование подчёркивает важность поддержания мышечной массы с возрастом. Меньшее количество мышц не только сказывается на физическом состоянии, но и может быть важным индикатором угрозы для когнитивных функций и общего здоровья мозга.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864-1915).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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