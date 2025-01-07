Новое исследование выявило тревожную связь между потерей мышечной массы и повышенным риском развития деменции. В ходе исследования, проведённого учёными на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), было установлено, что уменьшение размера определённых мышц, таких как височная мышца, может свидетельствовать о повышенном риске развития слабоумия, в частности болезни Альцгеймера.
Что говорят исследования
Учёные проанализировали данные 621 участника без деменции, возраст которых в среднем составлял 77 лет. Для оценки потери мышечной массы использовалась МРТ, с помощью которой измеряли площадь поперечного сечения височной мышцы — индикатора общего состояния мышечной массы организма.
Связь с деменцией
Исследования показали, что уменьшение объёма височной мышцы связано с высоким риском развития болезни Альцгеймера, а также с ухудшением памяти, функциональной активности и снижением объёма мозга. У пожилых людей с меньшими мышцами вероятность развития деменции была на 60% выше, если учесть другие факторы риска.
Потеря мышечной массы как фактор риска
Это исследование подчёркивает важность поддержания мышечной массы с возрастом. Меньшее количество мышц не только сказывается на физическом состоянии, но и может быть важным индикатором угрозы для когнитивных функций и общего здоровья мозга.
Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864-1915).
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.