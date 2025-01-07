Почему пивные ванны стали популярны среди женщин

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пивные ванны: новый тренд омоложения среди женщин

Пивные ванны становятся всё более популярными в косметологии. Салоны красоты по всему миру начали предлагать своим клиентам необычный способ омоложения — времяпрепровождение в пивных ваннах. Хотя этот метод не нов, он неожиданно привлёк внимание женщин, ищущих новые способы ухода за кожей и волосами.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина

Польза пива для кожи и волос

Дерматолог Джошуа Зейхнер утверждает, что хмель, содержащийся в пиве, имеет положительное влияние на состояние кожи и волос. Пиво богато витаминами, минералами и антиоксидантами, что способствует улучшению общего состояния организма. Хмель содержит вещества, которые снимают воспаление, а пивные дрожжи, в свою очередь, являются источником витаминов группы B, что помогает успокоить и осветлить кожу.

Осторожность с пивными ваннами

Несмотря на привлекательность пивных ванн как косметической процедуры, Зейхнер предупреждает, что на данный момент существует слишком мало научных данных о долговременном воздействии пива на организм. Поэтому, хотя такие процедуры могут быть полезными, злоупотреблять ими не стоит.

Как влияет пиво на кожу

Состав пива может способствовать улучшению состояния кожи, но как и с любыми другими процедурами, важно соблюдать умеренность и проконсультироваться с врачом перед началом регулярного использования.

Уточнения

Пи́во - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

