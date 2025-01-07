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Как предотвратить мигрень с помощью питания: советы диетологов

2:22
Здоровье

Налегайте на эти продукты, если здоровье дорого: дефицит каких веществ вызывает головную боль

Головные боли, и особенно мигрень, являются частыми спутниками многих людей. Одной из основных причин их возникновения может быть дефицит важных витаминов и минералов в организме. Учёные доказали, что нехватка некоторых элементов может провоцировать приступы мигрени в четыре раза чаще, чем при их достаточном уровне.

pH продуктов
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
pH продуктов

1. Фолиевая кислота и витамин B12
Нехватка фолиевой кислоты и витамина B12 — это одна из главных причин возникновения мигрени. Люди с дефицитом этих витаминов часто становятся более раздражительными, рассеянными и уязвимыми к стрессам. При этом стоит помнить, что препараты с аспирином, часто используемые при головных болях, могут снижать уровень этих витаминов в организме.
Для восстановления этих веществ в рационе нужно добавить шпинат, морковь, тыкву, свёклу, брокколи, спаржу, авокадо и куриные яйца.

2. Медь и железо
Дефицит меди и железа, особенно часто встречающийся у женщин, может привести к анемии, гипотонии и мигрени. Продукты, богатые медью, включают фасоль, орехи, козий сыр и авокадо. Для повышения уровня железа стоит добавить в рацион зелень, листья салата, семечки, кунжут, печень и морскую капусту.

3. Витамин B6
Недостаток витамина B6 может стать причиной сосудистых заболеваний и мигрени. Продукты, содержащие много витамина B6, включают фасоль, печень, свежие овощи и злаковые.

4. Витамин D
Витамин D также играет важную роль в предотвращении мигрени. Он вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей, но зимой его можно получать из яиц, печени, морепродуктов и молочных продуктов.

Как избежать мигрени

Для того чтобы избежать приступов мигрени и улучшить общее состояние здоровья, стоит следить за уровнем этих витаминов и минералов в организме и регулярно включать соответствующие продукты в рацион.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ - водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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