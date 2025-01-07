Компенсаторный сон и его влияние на риск сердечных заболеваний

Как сон на выходных может снизить риск сердечных заболеваний

Недавние данные, представленные на конгрессе Европейского общества кардиологов, подтверждают, что привычка высыпаться в выходные может действительно снизить риск сердечных заболеваний. Исследования показали, что люди, которые спят больше в выходные дни, имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не компенсирует недосып.

Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сон

Компенсация недосыпа в выходные

Учёные из Государственной ключевой лаборатории сердечно-сосудистых заболеваний в Пекине проанализировали данные почти 91 тыс. участников исследования UK Biobank. Оказалось, что 22% участников страдали от недостатка сна в будние дни, спали менее семи часов в сутки. Они были разделены на четыре группы в зависимости от того, сколько дополнительного сна они получали в выходные.

Результаты исследования

Участники, которые спали наибольшее количество дополнительных часов (от 1 до 16 часов) в выходные, имели на 19% меньше риск развития сердечных заболеваний, чем те, кто не компенсировал недосып. Это подтверждает, что нормализация режима сна в выходные может оказывать положительное влияние на здоровье сердца.

Предостережения специалистов

Несмотря на обнадёживающие результаты, учёные предупреждают, что полагаться исключительно на компенсацию недосыпа в выходные дни не следует. Регулярный и качественный сон каждый день важен для поддержания здоровья, и выходные не могут заменить систематический отдых.

Уточнения

Деприва́ция сна - недостаток или полное отсутствие сна. Может возникнуть как результат расстройств сна или осознанного выбора.

