Доедание пищи после праздников: когда это может быть опасно для здоровья

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Почему не стоит доедать остатки после праздников: объяснение экспертов

Праздничные угощения часто остаются после весёлых застолий, и многие стремятся не выбрасывать еду, доедая её в последующие дни. Однако британские диетологи предупреждают, что разогревать остатки пищи, особенно богатой углеводами, нужно с осторожностью. Это может повлиять на ваше пищеварение и вызвать неприятные последствия для здоровья.

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Что происходит с крахмалом при повторном разогреве

По словам диетолога Джози Портер, при охлаждении и последующем подогреве продуктов, содержащих углеводы, таких как картофель, крахмал в них подвергается изменениям. Это приводит к образованию так называемого "резистентного" крахмала, который становится устойчивым к перевариванию. Такой крахмал сложнее переваривается организмом и может вызвать неприятные симптомы, такие как вздутие живота, газообразование и боли в животе, особенно у людей с чувствительным пищеварением.

Риск для людей с синдромом раздражённого кишечника

Ещё один британский диетолог, Кэрри Ракстон, подчёркивает, что воздействие резистентного крахмала на кишечник может быть непредсказуемым. Для людей, страдающих синдромом раздражённого кишечника (СРК), потребление продуктов с резистентным крахмалом может усугубить симптомы заболевания, такие как боли в животе и дискомфорт.

Польза резистентного крахмала в умеренных количествах

Хотя резистентный крахмал имеет полезные свойства, такие как улучшение работы кишечных бактерий и помощь в снижении веса, его потребление в больших количествах, особенно в праздники, может вызвать расстройства пищеварения. Поэтому важно быть осторожным с остатками пищи, особенно если вы планируете их повторно разогреть.

Уточнения

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.

