Почему не стоит разбавлять горячий чай сырой водой из-под крана

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли разбавлять горячий чай водой из-под крана? Нас обманывали с детства

Многие из нас с детства слышали, что разбавлять горячий чай сырой водой из-под крана — это плохая привычка, которая может вызвать несварение желудка. Но стоит ли всерьёз воспринимать этот совет, или же можно безопасно добавить воду в чай? Давайте разберёмся.

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёные чай

Можно ли разбавлять чай

Если вы добавите немного остывшей кипячёной воды в горячий чай, ничего страшного не произойдёт. Это даже может быть полезно, если чай слишком горячий, а вам нужно немного охладить напиток до комфортной температуры. Однако, при этом, вкус и аромат чая могут стать менее яркими. Поэтому стоит помнить, что кипячёная вода не влияет на полезные свойства чая и не приносит вреда.

Что происходит с сырою водой из-под крана

Если вы решите разбавить чай сырой водой из-под крана, это может вызвать несколько неприятных последствий. Водопроводная вода может содержать хлорку, бактерии и другие вредные вещества. Эти химические элементы не только могут ухудшить вкус чая, но и представляют риск для здоровья. Чтобы избежать этого, воду из-под крана обязательно нужно кипятить перед использованием.

Кроме того, разбавление чая холодной сырой водой приведёт к снижению концентрации антиоксидантов и полифенолов, которые обладают полезными свойствами для организма. Иными словами, если вы хотите получить максимальную пользу от чая, лучше не разбавлять его холодной водой.

Выводы

Можно разбавить горячий чай кипячёной водой для охлаждения, но лучше избегать сырой воды из-под крана. Это не только сохранит вкус напитка, но и убережёт ваше здоровье.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

