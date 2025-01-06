5 способов поддержать здоровье кишечника в новогодние праздники

Новогодние праздники — это время веселья и обилия вкусных, но часто калорийных и тяжёлых блюд. Переедание и излишки пищи могут повлиять на работу пищеварительной системы, приводя к вздутию живота, дискомфорту и долгосрочным проблемам с кишечником. Микробиолог и доцент кафедры микробиологии Университета Алабамы, Джессика Скоффилд, поделилась пятью полезными советами, которые помогут сохранить здоровье кишечника во время праздников.
1. Выбирайте клетчатку
Праздничные блюда часто богаты углеводами и жирными продуктами, но не забывайте о клетчатке. Овощи и цельные зёрна помогут поддержать нормальное функционирование кишечника, предотвратить запоры и поддержать здоровую микрофлору, питая полезные бактерии.
2. Пейте много воды
В праздники часто забывают о воде, особенно среди множества алкогольных напитков. Однако вода играет важную роль в расщеплении пищи и поддержании её нормального прохождения через кишечник. Пейте стакан воды перед каждым приёмом пищи и старайтесь чередовать воду с другими напитками.
3. Не спешите
Медленное и осознанное питание помогает вашему кишечнику сообщить, что он насытился, что предотвращает переедание. Спешка во время еды может замедлить пищеварение, что приводит к неприятным ощущениям. Наслаждайтесь каждым угощением, давая организму время адаптироваться.
4. Принимайте пробиотики
Пробиотики — это полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника. Продукты, такие как йогурт и кефир, естественным образом содержат пробиотики, которые помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры и способствуют хорошему пищеварению.
5. Продолжайте двигаться
После обильного застолья многие предпочитают отдыхать, но лёгкая физическая активность поможет ускорить пищеварение. Даже короткая прогулка способствует нормализации работы кишечника и помогает избежать неприятного вздутия живота.
Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
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