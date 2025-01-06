Яйца — ваш союзник в борьбе с ожирением и повышенным давлением

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Здоровье

Снижение давления и предотвращение ожирения: неожиданные полезные свойства яиц

Недавнее исследование китайских учёных раскрыло новые, неожиданные преимущества регулярного употребления яиц. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Poultry Science, яйца оказывают положительное влияние на здоровье, особенно среди молодых людей.

Яйца
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Полезные нутриенты в яйцах

Учёные из Института птицеводства провинции Цзянсу изучили влияние различных питательных веществ, содержащихся в яйцах, на риск ожирения и общее состояние здоровья. Оказалось, что регулярное потребление яиц способствует лучшему усвоению важных нутриентов, таких как лютеин, зеаксантин, холин, витамины В2 и D, селен, докозагексаеновая кислота и белок. Эти компоненты значительно улучшат питательную ценность рациона.

Яйца для здоровья и контроля веса

Белок яиц отличается высокой усвояемостью, что укрепляет иммунитет и способствует нормализации артериального давления. Яйца также помогают поддерживать мышечную массу, особенно у пожилых людей, и защищают их от саркопении — возрастной потери мышечной массы. Более того, они помогают регулировать обмен жиров и предотвращают ожирение.

Меньше жиров и липидов в крови

Интересным результатом исследования стало то, что умеренное потребление яиц практически не влияет на уровень липидов в крови, что делает их безопасными для людей, следящих за уровнем холестерина.

Как лучше готовить яйца?
Учёные также отметили, что способ приготовления яиц влияет на их полезные свойства. Яйца всмятку оказываются наиболее полезными для организма, сохраняя максимальное количество витаминов и нутриентов.

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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