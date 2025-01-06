Как не навредить здоровью, наслаждаясь новогодними блюдами

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новогодние праздники часто сопровождаются обилием вкусных, но калорийных блюд. Эндокринолог Г. Смирнова поделилась рекомендациями по умеренному потреблению популярных праздничных блюд, таких как холодец, салаты и мандарины, чтобы не навредить здоровью.

Холодец

Этот традиционный зимний деликатес, несмотря на свой приятный вкус, очень калориен. Эксперт советует ограничить порцию до 200 граммов за один раз. Это поможет избежать лишних калорий и перегрузки организма.

Оливье

Оливье — любимое праздничное блюдо, но и оно не лишено калорийности. Суточная доза оливье не должна превышать три столовые ложки. Чтобы сделать салат менее калорийным, можно уменьшить количество майонеза или заменить его на более лёгкие соусы.

Селёдка под шубой

Селёдка под шубой полезна благодаря полиненасыщенным жирным кислотам, но её тоже стоит употреблять в умеренных количествах. Максимальная порция салата — 100 граммов за раз. Также, как и с оливье, можно уменьшить калорийность, снизив количество майонеза.

Мандарины

Мандарины — это источник витамина С, но чрезмерное их употребление может вызвать проблемы с пищеварением и аллергические реакции. Ограничьтесь тремя мандаринами в день, чтобы избежать неприятных последствий.

Икра

Икра — высококалорийный продукт, который также содержит пуриновые соединения, повышающие уровень мочевой кислоты в организме. Врачи рекомендуют съедать не более 5 чайных ложек икры за один раз, и не чаще двух раз в неделю.

Заключение

Чтобы праздники не превратились в перегрузку для организма, важно следить за размерами порций и стараться не переедать. Умеренность — ключ к сохранению здоровья в праздничные дни.

Уточнения

Холоде́ц - сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

