Чем нельзя запивать лекарства: 6 напитков, которые снижают их эффективность

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чем нельзя запивать лекарства: базовые правила

Приём лекарств — это важная часть лечения, и для того чтобы они подействовали как положено, необходимо правильно сочетать их с жидкостями. Всем известно, что лекарства несовместимы с алкоголем, но это не единственная рекомендация. Эксперт Роскачества, врач Римма Мурадян, объяснила, какие напитки могут снизить эффективность лекарств и даже навредить вашему здоровью.

Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лекарства

1. Кофе, чай и энергетики

Кофеин, содержащийся в этих напитках, может вызвать побочные эффекты при сочетании с лекарствами. Например, он снижает эффективность противосудорожных препаратов и антидепрессантов, повышает риск кровотечений при сочетании с антикоагулянтами и повышает артериальное давление при приёме с бета-блокаторами. Для препаратов от астмы кофеин может усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

2. Молоко

Молоко не следует пить с антибиотиками, противовоспалительными средствами и препаратами для щитовидной железы. Белки молока могут взаимодействовать с веществами лекарств и снизить их эффективность.

3. Газированная вода

Не только сладкая газировка, но и минеральная вода могут вызвать химическую реакцию с лекарствами, что приведёт к неприятным последствиям. Газированные напитки могут нейтрализовать действие антибиотиков, противовоспалительных и седативных препаратов.

4. Соки

Особенно осторожно нужно относиться к сокам из цитрусовых, таких как грейпфрут и апельсин. Эти напитки могут затруднить усвоение лекарств и нарушить метаболизм, что может привести к накоплению токсичных концентраций препаратов в организме.

5. Травяные чаи

Хотя травяные чаи часто считаются безопасными, многие травы и коренья, используемые в народной медицине, могут снизить эффективность лекарств. Поэтому пить их сразу после приёма таблеток не стоит. Лучше подождать несколько часов.

6. Алкоголь

Запивать лекарства алкоголем категорически запрещено, так же как и употреблять спиртное в течение нескольких часов после их приёма. Медики советуют подождать не менее 24 часов после завершения курса лечения, а в некоторых случаях и до 72 часов, прежде чем пить алкоголь.

Что же пить с лекарствами

Лучше всего запивать лекарства обычной чистой водой. Это поможет организму усваивать препарат без лишних реакций и побочных эффектов.

Уточнения

Лека́рственный препара́т — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.



