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Сомнолог о вишнёвом соке: как он улучшает качество сна

1:08
Здоровье

Как вишнёвый сок помогает улучшить сон: совет сомнолога

Сомнолог Шам Сингх раскрыл неожиданные преимущества вишнёвого сока для улучшения качества сна. По словам эксперта, этот напиток способен существенно повлиять на циркадные ритмы организма, помогая лучше засыпать и обеспечивать более качественный отдых.

Вишневый сок
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишневый сок

Мелатонин в вишнёвом соке

Вишнёвый сок содержит мелатонин, гормон, который регулирует биологические часы организма. Мелатонин помогает синхронизировать сон и бодрствование, что делает его отличным помощником для улучшения сна.

Когда пить вишнёвый сок

Шам Сингх рекомендует пить вишнёвый сок за один-два часа до сна. Это оптимальное время, чтобы мелатонин успел начать действовать и подготовить организм к отдыху, что способствует лёгкому засыпанию.

Регулярность — ключ к успеху

Для достижения максимального эффекта важно пить вишнёвый сок регулярно. Только так можно ощутить все его преимущества и улучшить качество сна.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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