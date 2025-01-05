Сомнолог о вишнёвом соке: как он улучшает качество сна

Как вишнёвый сок помогает улучшить сон: совет сомнолога
Сомнолог Шам Сингх раскрыл неожиданные преимущества вишнёвого сока для улучшения качества сна. По словам эксперта, этот напиток способен существенно повлиять на циркадные ритмы организма, помогая лучше засыпать и обеспечивать более качественный отдых.
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Вишневый сок
Мелатонин в вишнёвом соке
Вишнёвый сок содержит мелатонин, гормон, который регулирует биологические часы организма. Мелатонин помогает синхронизировать сон и бодрствование, что делает его отличным помощником для улучшения сна.
Когда пить вишнёвый сок
Шам Сингх рекомендует пить вишнёвый сок за один-два часа до сна. Это оптимальное время, чтобы мелатонин успел начать действовать и подготовить организм к отдыху, что способствует лёгкому засыпанию.
Регулярность — ключ к успеху
Для достижения максимального эффекта важно пить вишнёвый сок регулярно. Только так можно ощутить все его преимущества и улучшить качество сна.
Уточнения
Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз.
Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками.
Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии.
Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.