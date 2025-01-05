Сомнолог о вишнёвом соке: как он улучшает качество сна

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как вишнёвый сок помогает улучшить сон: совет сомнолога

Сомнолог Шам Сингх раскрыл неожиданные преимущества вишнёвого сока для улучшения качества сна. По словам эксперта, этот напиток способен существенно повлиять на циркадные ритмы организма, помогая лучше засыпать и обеспечивать более качественный отдых.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишневый сок

Мелатонин в вишнёвом соке

Вишнёвый сок содержит мелатонин, гормон, который регулирует биологические часы организма. Мелатонин помогает синхронизировать сон и бодрствование, что делает его отличным помощником для улучшения сна.

Когда пить вишнёвый сок

Шам Сингх рекомендует пить вишнёвый сок за один-два часа до сна. Это оптимальное время, чтобы мелатонин успел начать действовать и подготовить организм к отдыху, что способствует лёгкому засыпанию.

Регулярность — ключ к успеху

Для достижения максимального эффекта важно пить вишнёвый сок регулярно. Только так можно ощутить все его преимущества и улучшить качество сна.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

