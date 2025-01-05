Праздники без перегрузок: секреты здоровья от терапевта

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Как провести новогодние праздники с пользой: советы врача

Новогодние праздники — это время для отдыха и восстановления, но важно помнить, что расслабление должно быть полезным для здоровья. Терапевт О. Драпкина поделилась полезными советами, как провести каникулы с максимальной пользой для себя.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Отдых от работы

Первое правило — забудьте о работе. Постоянное переживание за дела на рабочем месте может привести к нервному срыву. Во время праздников стоит по-настоящему отдохнуть и отключиться от рабочих мыслей.

Пауза от гаджетов

Драпкина советует устраивать перерывы от использования электронных устройств. Чрезмерное времяпрепровождение за гаджетами может вызвать тревогу, депрессию и нарушения сна. Это время для общения и отдыха, а не для виртуального мира.

Разговоры на приятные темы

На праздниках стоит избегать острых и неприятных разговоров. Время для обсуждений и дискуссий лучше оставить на другие дни, а праздники посвятить приятным темам и позитивному общению.

Активности и прогулки

Не стоит все праздники проводить лёжа на диване. Важно включить в график прогулки на свежем воздухе и активные мероприятия. Это не только поможет избежать физической инертности, но и улучшит настроение.

Питание и режим

Чтобы не испортить здоровье, важно не переедать, избегать алкоголя и придерживаться режима дня. Здоровый сон также имеет важное значение для поддержания энергии и хорошего самочувствия.

Плавный вход в рабочий ритм

Перед возвращением на работу выделите несколько дней для завершения домашних дел и восстановления привычного режима. Не спешите сразу же перегружаться — так вы сможете войти в рабочий ритм постепенно и с максимальной пользой.

Проводите праздники с умом, чтобы не только отдохнуть, но и вернуться к обычной жизни с новыми силами.

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

