Праздники без перегрузок: секреты здоровья от терапевта

Новогодние праздники — это время для отдыха и восстановления, но важно помнить, что расслабление должно быть полезным для здоровья. Терапевт О. Драпкина поделилась полезными советами, как провести каникулы с максимальной пользой для себя.
Отдых от работы
Первое правило — забудьте о работе. Постоянное переживание за дела на рабочем месте может привести к нервному срыву. Во время праздников стоит по-настоящему отдохнуть и отключиться от рабочих мыслей.
Пауза от гаджетов
Драпкина советует устраивать перерывы от использования электронных устройств. Чрезмерное времяпрепровождение за гаджетами может вызвать тревогу, депрессию и нарушения сна. Это время для общения и отдыха, а не для виртуального мира.
Разговоры на приятные темы
На праздниках стоит избегать острых и неприятных разговоров. Время для обсуждений и дискуссий лучше оставить на другие дни, а праздники посвятить приятным темам и позитивному общению.
Активности и прогулки
Не стоит все праздники проводить лёжа на диване. Важно включить в график прогулки на свежем воздухе и активные мероприятия. Это не только поможет избежать физической инертности, но и улучшит настроение.
Питание и режим
Чтобы не испортить здоровье, важно не переедать, избегать алкоголя и придерживаться режима дня. Здоровый сон также имеет важное значение для поддержания энергии и хорошего самочувствия.
Плавный вход в рабочий ритм
Перед возвращением на работу выделите несколько дней для завершения домашних дел и восстановления привычного режима. Не спешите сразу же перегружаться — так вы сможете войти в рабочий ритм постепенно и с максимальной пользой.
Проводите праздники с умом, чтобы не только отдохнуть, но и вернуться к обычной жизни с новыми силами.
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