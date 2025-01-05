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Новый способ ходьбы, который приводит к быстрому похудению

1:28
Здоровье

Учёные нашли новый способ ходьбы, который помогает быстро похудеть

Исследователи из Миланского университета в Италии сделали удивительное открытие, которое может изменить подход к тренировкам для сжигания калорий. В своём исследовании учёные предложили новый способ ходьбы, который помогает ускорить процесс похудения.

Ходьба
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Ходьба

Режим "старт-стоп" эффективнее равномерной ходьбы

Группа специалистов обнаружила, что быстрая ходьба с остановками — так называемый режим «старт-стоп» — способствует большему сжиганию калорий на 20-60% по сравнению с длительной равномерной ходьбой.

Как это работает

Учёные проводили эксперименты, наблюдая за процессом сжигания калорий при подъёме на гору и ходьбе с перерывами. Результаты показали, что рывковая активность требует большего расхода энергии, что приводит к повышенному сжиганию калорий.

Сравнение с автомобилем

Специалисты объясняют это открытие аналогией с автомобилем: в пробках, где движение происходит рывками, расход топлива увеличивается, а на свободной дороге он снижается. Точно так же с человеческим организмом: прерывистые нагрузки ускоряют процесс сжигания калорий.

Такой режим ходьбы может стать простым и эффективным способом для тех, кто хочет ускорить процесс похудения и повысить физическую активность в повседневной жизни.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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