Герпес не уйдет, но обострения можно избежать

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как снизить вероятность обострения герпеса: простые правила для здоровья

Герпес - это вирус, которым инфицированы 70-80% людей по данным Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на то, что избавиться от вируса невозможно, можно минимизировать риск его активизации и проявлений. Важно понимать, что вирус остаётся в организме на всю жизнь, прячась в нервных узлах, особенно в области тройничного нерва.

Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Губы

Почему возникает герпес

Активизация вируса может происходить под воздействием различных факторов, таких как переохлаждение, перегрев или ослабление иммунной системы. Важно поддерживать свой иммунитет, чтобы избежать обострений заболевания.

Как минимизировать риск обострения

Вакцинация - это один из самых эффективных способов профилактики обострений. Прививку можно делать только в стадии ремиссии, не раньше, чем через две недели после исчезновения клинических проявлений инфекции. Перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться с врачом.

- это один из самых эффективных способов профилактики обострений. Прививку можно делать только в стадии ремиссии, не раньше, чем через две недели после исчезновения клинических проявлений инфекции. Перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться с врачом. Укрепление иммунитета - витаминотерапия и биогенные стимуляторы помогают поддерживать организм в хорошем состоянии. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать подходящие добавки.

- витаминотерапия и биогенные стимуляторы помогают поддерживать организм в хорошем состоянии. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать подходящие добавки. Здоровый образ жизни - регулярный режим работы и отдыха, полноценный сон и отсутствие стресса способствуют поддержанию иммунной системы.

- регулярный режим работы и отдыха, полноценный сон и отсутствие стресса способствуют поддержанию иммунной системы. Правильное питание - важно, чтобы рацион был сбалансированным и включал свежие овощи и фрукты, которые укрепляют организм и поддерживают здоровье кожи.

Простые правила, которые помогут держать вирус под контролем и снизить риск его обострений, не так сложны в соблюдении, но могут существенно повлиять на ваше самочувствие.

Уточнения

Ге́рпес - группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

