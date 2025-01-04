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Способ очищения орехов и сухофруктов от химикатов и загрязнений

1:32
Здоровье

Как правильно мыть орехи и сухофрукты: важные советы

Орехи и сухофрукты - это незаменимые продукты в нашем рационе, наполненные полезными веществами. Однако, если не мыть их должным образом, вы рискуете получить не только витамины, но и вредные добавки, такие как консерванты. Чтобы избежать этого, важно знать, как правильно очищать эти продукты.

Курага
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Курага

Как мыть сухофрукты

  1. Первым шагом всегда заливайте сухофрукты кипятком. Это поможет избавиться от части загрязнений, но не от всех химикатов и консервантов.

  2. После того как вы сольёте кипяток, приготовьте солевой раствор, растворив 2 столовые ложки соли в 2 литрах воды. Поместите фрукты в этот раствор и оставьте на 20 минут.

  3. Затем промойте фрукты в проточной воде, чтобы удалить остатки соли и загрязнений.

Как мыть орехи

  1. Орехи можно начать мыть с промывания под проточной водой. Это поможет удалить пыль и грязь.

  2. Далее, поместите орехи в миску с тёплой водой и оставьте на 1 час. Это поможет избавиться от липкого налёта и химических веществ.

  3. После этого ополосните орехи ещё раз и отправьте их сушиться в духовку, разогретую до 50-60°C. Это удалит оставшуюся влагу и подготовит орехи к употреблению.

Только после таких процедур орехи и сухофрукты становятся безопасными для потребления и не несут угрозы вашему здоровью.

Уточнения

Сухофрукты - высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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