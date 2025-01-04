Как правильно мыть орехи и сухофрукты: важные советы
Орехи и сухофрукты - это незаменимые продукты в нашем рационе, наполненные полезными веществами. Однако, если не мыть их должным образом, вы рискуете получить не только витамины, но и вредные добавки, такие как консерванты. Чтобы избежать этого, важно знать, как правильно очищать эти продукты.
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Курага
Как мыть сухофрукты
Первым шагом всегда заливайте сухофрукты кипятком. Это поможет избавиться от части загрязнений, но не от всех химикатов и консервантов.
После того как вы сольёте кипяток, приготовьте солевой раствор, растворив 2 столовые ложки соли в 2 литрах воды. Поместите фрукты в этот раствор и оставьте на 20 минут.
Затем промойте фрукты в проточной воде, чтобы удалить остатки соли и загрязнений.
Как мыть орехи
Орехи можно начать мыть с промывания под проточной водой. Это поможет удалить пыль и грязь.
Далее, поместите орехи в миску с тёплой водой и оставьте на 1 час. Это поможет избавиться от липкого налёта и химических веществ.
После этого ополосните орехи ещё раз и отправьте их сушиться в духовку, разогретую до 50-60°C. Это удалит оставшуюся влагу и подготовит орехи к употреблению.
Только после таких процедур орехи и сухофрукты становятся безопасными для потребления и не несут угрозы вашему здоровью.
Уточнения
Сухофрукты - высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.