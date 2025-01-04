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Почему какао — это не только вкусно, но и полезно зимой

1:13
Здоровье

Самый полезный зимний напиток: секрет какао

Зимой мы часто ищем напитки, которые не только согревают, но и поддерживают здоровье. По мнению профессора Ульяны Супрун, самым полезным напитком в холодное время года является какао. И это не просто приятное лакомство — его употребление приносит множество пользы организму.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

Какие полезные свойства какао

Какао помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, улучшает кровоснабжение мозга и регулирует уровни сахара и холестерина в крови. Кроме того, оно обладает мощными антиоксидантными свойствами, помогает бороться с воспалениями и может снизить риск развития деменции.

Не забывайте о мерах предосторожности

Но, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру. Какао содержит кофеин и теобромин, что делает его не самым подходящим напитком для беременных, а также для тех, кто стремится похудеть или страдает от неврозов. Также из-за своей калорийности его не стоит пить в больших количествах.

Если вам нужно согреться, взбодриться и нет противопоказаний, какао — отличный выбор для зимнего дня.

Уточнения

Кака́о - вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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