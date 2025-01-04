Почему какао — это не только вкусно, но и полезно зимой

Зимой мы часто ищем напитки, которые не только согревают, но и поддерживают здоровье. По мнению профессора Ульяны Супрун, самым полезным напитком в холодное время года является какао. И это не просто приятное лакомство — его употребление приносит множество пользы организму.
Какие полезные свойства какао
Какао помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, улучшает кровоснабжение мозга и регулирует уровни сахара и холестерина в крови. Кроме того, оно обладает мощными антиоксидантными свойствами, помогает бороться с воспалениями и может снизить риск развития деменции.
Не забывайте о мерах предосторожности
Но, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру. Какао содержит кофеин и теобромин, что делает его не самым подходящим напитком для беременных, а также для тех, кто стремится похудеть или страдает от неврозов. Также из-за своей калорийности его не стоит пить в больших количествах.
Если вам нужно согреться, взбодриться и нет противопоказаний, какао — отличный выбор для зимнего дня.
Кака́о - вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.