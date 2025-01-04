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Найден способ замедлить старение с помощью нового белка

1:47
Здоровье

Учёные открыли белки, которые могут защитить от возрастных заболеваний

Недавнее исследование, проведённое учёными Университета Макмастера в Канаде, открывает новые перспективы в борьбе с возрастными заболеваниями. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, раскрывает существование нового класса белков, которые могут сыграть ключевую роль в защите клеток от повреждений, связанных с возрастом.

Лаборатория фармакологии
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория фармакологии

Как старение влияет на наш организм

С возрастом способность организма эффективно избавляться от повреждённых белков снижается. Это приводит к их накоплению в мозге и может стать причиной возникновения различных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Однако недавно учёные сосредоточились на белке, который может стать решением этой проблемы.

Новый белок — ключ к долголетию

Исследователи обнаружили, что белок мезэнцефалический астроцит-производный нейротрофический фактор (MANF) имеет защитную функцию для клеток. Он играет важную роль в утилизации повреждённых белков, помогая организму избавляться от них.

Для эксперимента учёные использовали модель круглого червя C. elegans, манипулируя уровнем MANF. Результаты показали, что повышение его уровня улучшает работу клеток, увеличивает их продолжительность жизни и снижает накопление неправильно свёрнутых белков.

Что это значит для будущих методов лечения

Основная цель этих исследований — сделать процессы утилизации клеток более эффективными. Понимание того, как работает MANF, может стать основой для разработки новых методов лечения возрастных заболеваний, открывая новые горизонты в медицине.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Дмитрий Тезнев
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