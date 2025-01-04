Микропластик в чае: кто рискует отравиться

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опасность чайных пакетиков: скрытые угрозы для здоровья

Чай, кажется, не может быть опасным, но недавние исследования показали, что некоторые чайные пакетики могут выделять микропластик, который мы случайно потребляем. Учёные из Испании и Германии провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько безопасными являются чайные пакетики, изготовленные из разных материалов. Исследование выявило, что полипропиленовые, нейлоновые и целлюлозные пакетики выделяют микропластик при заваривании, что может представлять угрозу для здоровья.

Как проводилось исследование

Эксперимент проводился с 300 образцами чайных пакетиков, заваренных в 600 мл воды при температуре 95°C. Наибольшее количество микропластика выделяли пакетики из полипропилена, примерно 1,2 миллиарда частиц на 1 мл, с размером около 137 нанометров. Пакетики из целлюлозы и нейлона-6 также выделяли частицы, но в меньших количествах — 135 миллионов и 8,18 миллиона соответственно.

Риски для здоровья

Учёные проверили, могут ли частицы микропластика попадать в организм через слизистые клетки кишечника. Хотя в ходе исследования не было зафиксировано серьёзных отрицательных последствий, они подчёркивают, что необходимо продолжить изучение долгосрочных эффектов употребления микропластика. Вопрос экологической безопасности также остаётся открытым, поскольку пока неясно, как быстро разлагаются эти материалы в природе.

Что делать потребителям

Покупая чай, стоит обращать внимание на материалы, из которых сделаны пакетики. Для того чтобы минимизировать риски, лучше выбирать пакетики из экологичных материалов, которые менее склонны к выделению микропластика.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

