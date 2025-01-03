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Удивительный секрет здоровой кожи: попробуйте пивные ванны

1:16
Здоровье

Как далеко вы готовы зайти ради молодости и красоты? Современные салоны красоты предлагают необычный способ ухода за собой — пивные ванны. Этот тренд стремительно набирает популярность среди женщин по всему миру.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Почему именно пиво

Ключ к успеху кроется в составе напитка. Хмель, главный ингредиент пива, содержит вещества, которые снимают воспаление и успокаивают кожу. А пивные дрожжи насыщены витаминами группы B, которые способствуют осветлению кожи и улучшают её состояние.

В пиве есть множество минералов, антиоксидантов и витаминов, которые оказывают благоприятное воздействие на волосы, кожу и даже общее состояние организма.

Что говорят эксперты

Несмотря на очевидные плюсы, дерматологи призывают к осторожности. Научных исследований, доказывающих безусловную пользу пивных ванн, пока недостаточно. Поэтому злоупотреблять этим экзотическим уходом за кожей не стоит.

Кому стоит попробовать

Пивные ванны подойдут тем, кто ищет необычный способ расслабления и ухода за кожей. Однако важно помнить: как и в любом деле, важна мера.

Уточнения

Хмель (лат. Húmulus) — род вьющихся травянистых растений семейства Коноплёвые (Cannabaceae). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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