Этот популярный продукт кишит бактериями: вот как не отравиться

Начало года — время новых обещаний и перемен. Многие решают: пора перейти на правильное питание. Но не всё так просто. Даже те продукты, которые считаются полезными, могут оказаться опасными для здоровья.
Проростки стали настоящим символом здорового образа жизни. Их добавляют в салаты, сэндвичи и горячие блюда. Польза этого продукта очевидна:
Список внушительный, но за пользой скрываются риски.
Ростки выращивают в тёплой и влажной среде, идеальной для размножения бактерий. Если продукт не подвергли термической обработке, в нём могут скрываться кишечная палочка, сальмонелла и листерии.
Даже тщательное мытьё не всегда спасает. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) настаивает: самый безопасный способ употребления проростков — это их термическая обработка.
Если вы всё же хотите включить проростки в рацион, соблюдайте меры предосторожности:
Сырые проростки могут быть полезными, но их употребление без обработки — это риск. Будьте внимательны к своему здоровью!
Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм).
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