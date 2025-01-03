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Этот популярный продукт кишит бактериями: вот как не отравиться

1:55
Здоровье

Начало года — время новых обещаний и перемен. Многие решают: пора перейти на правильное питание. Но не всё так просто. Даже те продукты, которые считаются полезными, могут оказаться опасными для здоровья. 

Почему проростки полезны

Проростки стали настоящим символом здорового образа жизни. Их добавляют в салаты, сэндвичи и горячие блюда. Польза этого продукта очевидна:

  • Пшеничные ростки богаты омега-3 и омега-6 жирными кислотами.
  • Ростки фасоли — источник антиоксидантов, клетчатки и растительного белка.
  • Проростки подсолнечника обладают ранозаживляющим, противовоспалительным и бактерицидным эффектом.
  • Зелёная гречка укрепляет сосуды и нормализует обмен веществ.

Список внушительный, но за пользой скрываются риски.

В чём опасность

Ростки выращивают в тёплой и влажной среде, идеальной для размножения бактерий. Если продукт не подвергли термической обработке, в нём могут скрываться кишечная палочка, сальмонелла и листерии.

Даже тщательное мытьё не всегда спасает. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) настаивает: самый безопасный способ употребления проростков — это их термическая обработка.

Что делать

Если вы всё же хотите включить проростки в рацион, соблюдайте меры предосторожности:

  • Тщательно мойте продукт перед использованием.
  • Старайтесь не есть проростки сырыми — добавляйте их в блюда, которые проходят тепловую обработку.
  • Покупайте продукт только у проверенных поставщиков.

Сырые проростки могут быть полезными, но их употребление без обработки — это риск. Будьте внимательны к своему здоровью!

Уточнения

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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