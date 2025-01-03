Шесть случаев, когда откладывать поход к стоматологу опасно

Новогодние каникулы — время отдохнуть и забыть о проблемах, но есть ситуации, когда промедление недопустимо, особенно если речь идет о здоровье зубов. Шесть ситуаций, когда визит к врачу нельзя откладывать.
Если зубы начинают шататься, медлить нельзя. Это состояние может привести к разрушению костной ткани, в результате чего даже имплантация станет невозможной. К тому же есть риск развития инфекции, которая способна вызвать сепсис — опасное для жизни состояние.
Частичные вывихи или переломы зубов требуют срочного вмешательства. Причины могут быть разными — от падений и ударов до автомобильных аварий. До визита к врачу выбитый зуб следует промыть, избегая контакта с корнем, и поместить в воду или молоко. Если есть возможность, попробуйте установить его на место самостоятельно, а затем как можно быстрее обратитесь к стоматологу.
Интенсивные болевые ощущения не только доставляют дискомфорт, но и могут спровоцировать осложнения: от повышения давления до инфекций глаз или даже менингита. Игнорировать такие симптомы нельзя — важно как можно быстрее устранить причину.
Кровоточивость и отеки десен могут быть признаками серьезных заболеваний. Если кровотечение становится обильным, это повод для срочного обращения к специалисту, чтобы избежать необратимых последствий, таких как сепсис.
Если одна сторона лица вдруг увеличилась, это может быть симптомом периостита. Даже при отсутствии температуры важно немедленно посетить врача. Возможные осложнения включают увеличение лимфоузлов и глубокие воспалительные процессы, иногда требующие консультации челюстно-лицевого хирурга.
Инфекции, вызванные разрушением корней зубов, сколами или непролеченными повреждениями, могут привести к абсцессу. Симптомы включают болезненность, отеки, гнойные образования, повышение температуры и неприятный запах изо рта. Без помощи специалиста это состояние может стать угрожающим для жизни.
Сломанные коронки или протезы могут травмировать слизистую оболочку рта, что иногда приводит к изъязвлениям, способным перерасти в предраковые состояния. Если заметили повреждение конструкции, обратитесь к стоматологу без промедления.
Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
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