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Шесть случаев, когда откладывать поход к стоматологу опасно

2:48
Здоровье

Новогодние каникулы — время отдохнуть и забыть о проблемах, но есть ситуации, когда промедление недопустимо, особенно если речь идет о здоровье зубов. Шесть ситуаций, когда визит к врачу нельзя откладывать.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

Шатающиеся зубы: тревожный сигнал

Если зубы начинают шататься, медлить нельзя. Это состояние может привести к разрушению костной ткани, в результате чего даже имплантация станет невозможной. К тому же есть риск развития инфекции, которая способна вызвать сепсис — опасное для жизни состояние.

Травмы зубов: как действовать

Частичные вывихи или переломы зубов требуют срочного вмешательства. Причины могут быть разными — от падений и ударов до автомобильных аварий. До визита к врачу выбитый зуб следует промыть, избегая контакта с корнем, и поместить в воду или молоко. Если есть возможность, попробуйте установить его на место самостоятельно, а затем как можно быстрее обратитесь к стоматологу.

Сильная боль: причина обратиться к врачу

Интенсивные болевые ощущения не только доставляют дискомфорт, но и могут спровоцировать осложнения: от повышения давления до инфекций глаз или даже менингита. Игнорировать такие симптомы нельзя — важно как можно быстрее устранить причину.

Опухшие десны: не пропустите начало проблем

Кровоточивость и отеки десен могут быть признаками серьезных заболеваний. Если кровотечение становится обильным, это повод для срочного обращения к специалисту, чтобы избежать необратимых последствий, таких как сепсис.

Асимметрия лица: что это значит

Если одна сторона лица вдруг увеличилась, это может быть симптомом периостита. Даже при отсутствии температуры важно немедленно посетить врача. Возможные осложнения включают увеличение лимфоузлов и глубокие воспалительные процессы, иногда требующие консультации челюстно-лицевого хирурга.

Абсцесс: скрытая угроза

Инфекции, вызванные разрушением корней зубов, сколами или непролеченными повреждениями, могут привести к абсцессу. Симптомы включают болезненность, отеки, гнойные образования, повышение температуры и неприятный запах изо рта. Без помощи специалиста это состояние может стать угрожающим для жизни.

Повреждение протезов: не игнорируйте

Сломанные коронки или протезы могут травмировать слизистую оболочку рта, что иногда приводит к изъязвлениям, способным перерасти в предраковые состояния. Если заметили повреждение конструкции, обратитесь к стоматологу без промедления.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
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