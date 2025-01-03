Что вы не знали об орехах и сухофруктах: правильная подготовка перед употреблением

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Орехи и сухофрукты — ценные источники витаминов и микроэлементов, которые обязательно стоит включить в свой рацион. Однако вместе с полезными веществами можно получить и нежелательные добавки: консерванты, пыль и другие вредные элементы. Чтобы этого избежать, важно знать, как правильно их мыть.

Почему простая промывка не спасает

Ополаскивание орехов и сухофруктов под проточной водой лишь удаляет пыль с поверхности, но не избавляет от химических обработок. Чтобы очистить продукты от консервантов и других нежелательных веществ, требуется более тщательный подход.

Как правильно мыть сухофрукты

Залейте кипятком

Все купленные сухофрукты (будь то курага, чернослив или изюм) необходимо обдать кипятком. Это удалит поверхностные загрязнения.

Используйте соляной раствор

После первого этапа приготовьте раствор: растворите 2 столовые ложки соли в 2 литрах воды. Замочите сухофрукты на 20 минут. Соляной раствор помогает удалить консерванты.

Промойте под проточной водой

Завершающий этап — тщательная промывка в холодной воде, чтобы убрать остатки соли.

Как мыть орехи

Начните с промывки

Сначала промойте орехи под проточной водой, чтобы удалить пыль и поверхностные загрязнения.

Замочите в теплой воде

Переложите орехи в миску, залейте их теплой водой и оставьте на 1 час. Это поможет удалить химические добавки.

Просушите в духовке

После замачивания орехи нужно высушить. Разогрейте духовку до 50-60 градусов и оставьте их сушиться, чтобы избежать образования плесени.

Почему это важно

Только после правильной обработки орехи и сухофрукты становятся безопасными для употребления, сохраняя при этом все свои полезные свойства. Такой подход защитит вас от нежелательных веществ, которые могут навредить организму.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

