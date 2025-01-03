Что вы не знали об орехах и сухофруктах: правильная подготовка перед употреблением

Орехи и сухофрукты — ценные источники витаминов и микроэлементов, которые обязательно стоит включить в свой рацион. Однако вместе с полезными веществами можно получить и нежелательные добавки: консерванты, пыль и другие вредные элементы. Чтобы этого избежать, важно знать, как правильно их мыть.
Ополаскивание орехов и сухофруктов под проточной водой лишь удаляет пыль с поверхности, но не избавляет от химических обработок. Чтобы очистить продукты от консервантов и других нежелательных веществ, требуется более тщательный подход.
Все купленные сухофрукты (будь то курага, чернослив или изюм) необходимо обдать кипятком. Это удалит поверхностные загрязнения.
После первого этапа приготовьте раствор: растворите 2 столовые ложки соли в 2 литрах воды. Замочите сухофрукты на 20 минут. Соляной раствор помогает удалить консерванты.
Как мыть орехи
Сначала промойте орехи под проточной водой, чтобы удалить пыль и поверхностные загрязнения.
Переложите орехи в миску, залейте их теплой водой и оставьте на 1 час. Это поможет удалить химические добавки.
После замачивания орехи нужно высушить. Разогрейте духовку до 50-60 градусов и оставьте их сушиться, чтобы избежать образования плесени.
Только после правильной обработки орехи и сухофрукты становятся безопасными для употребления, сохраняя при этом все свои полезные свойства. Такой подход защитит вас от нежелательных веществ, которые могут навредить организму.
Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.
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