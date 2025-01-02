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Быть бодрым и высыпаться после Нового года помогут эти лайфхаки

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Здоровье

Как на новогодних праздниках действительно хорошо отдохнуть и наконец выспаться? Лайфхаками поделился врач — сомнолог Роман Бузунов.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Сначала нужно компенсировать половину дефицита сна, которую вы получите после Новогодней ночи. Если, например, обычно вы ложитесь спать в 11 ночи, а тут легли в 3 часа ночи, то есть на 4 часа позже. Значит, встать вам надо на 2 часа позже, чем вы это делаете обычно.

Ленивым же можно поступить проще. Каждые сутки после встречи нового года вставать на час "пораньше": в 11, в 10, в 9, и так далее. К рабочим будням вы с лёгкостью сможете вставать в 7:00, пишет KP. RU.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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