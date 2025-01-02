Быть бодрым и высыпаться после Нового года помогут эти лайфхаки

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как на новогодних праздниках действительно хорошо отдохнуть и наконец выспаться? Лайфхаками поделился врач — сомнолог Роман Бузунов.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Сначала нужно компенсировать половину дефицита сна, которую вы получите после Новогодней ночи. Если, например, обычно вы ложитесь спать в 11 ночи, а тут легли в 3 часа ночи, то есть на 4 часа позже. Значит, встать вам надо на 2 часа позже, чем вы это делаете обычно.

Ленивым же можно поступить проще. Каждые сутки после встречи нового года вставать на час "пораньше": в 11, в 10, в 9, и так далее. К рабочим будням вы с лёгкостью сможете вставать в 7:00, пишет KP. RU.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

