Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Часто рвутся блины? Вот как нужно готовить тесто
На Марсе собираются установить прямую демократию
Овечкин уступил Кросби первое место в списке лучших игроков XXI века
Хотите густые волосы? Секреты, которые работают даже зимой
Новый пивной тренд среди женщин: ванны для продления молодости
Бюджетный ремонт автомобиля — экономия, которая выйдет вам боком
Значки для стирки: инструкция по расшифровке символов
На Западе назвали государство, которое разрушит Евросоюз и НАТО
Западный журналист после поездки в Москву развеял мифы о России

Печень как новенькая после праздников: советы врача

1:31
Здоровье

После обильной пищи в праздники ваша печень на пределе возможностей. Как ее восстановить, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии Владимир Логинов.

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание

Врач дал семь действенных советов, которые помогут улучшить работу печени:

Правильное питание

Увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, богатых антиоксидантами: это, например, брокколи, шпинат, ягоды. Включите в рацион цельнозерновые продукты, нежирные белки.

Гидратация

Пейте много воды (не менее 1,5-2 литров в день) для поддержания гидратации и выведения токсинов. Ограничение алкоголя Сведите к минимуму или полностью исключите алкоголь.

Активность

Регулярные физические нагрузки помогут улучшить обмен веществ и поддержать здоровье печени.

Отказ от вредных привычек

Избегайте курения и избыточного потребления кофе.

Больше трав

Очень полезны расторопша и другие травы, известные своими свойствами по поддержке печени. Однако прежде стоит проконсультироваться с врачом.

Здоровый сон

Обеспечьте себе достаточное количество сна для восстановления организма.

"Следуя этим рекомендациям, вы сможете помочь печени восстановиться и улучшить общее состояние здоровья", — цитирует врача "Чемпионат".

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Обсудить
Сейчас читают
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Шоу-бизнес
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола Аудио 
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда
Здоровье
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Последние материалы
Все заводы остановили из-за отсутствия энергоресурсов в Приднестровье
Всё, что вы должны знать о животных из приютов
Топ-5 бесполезных тренажеров в спортзале
Пугачёва предстала перед поклонниками в шляпе с чёрной вуалью
Печень как новенькая после праздников: советы врача
Макароны на ужин: риск для сна и фигуры
Мойте машину зимой правильно: пять простых шагов для идеального результата
Праздничный салат с авокадо и мандаринами: простой рецепт
Эта неожиданная причина может привести к развитию мигрени
Депрессия после Нового года? Этот план поможет с ней справиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.