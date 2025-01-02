Печень как новенькая после праздников: советы врача

После обильной пищи в праздники ваша печень на пределе возможностей. Как ее восстановить, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии Владимир Логинов.
Врач дал семь действенных советов, которые помогут улучшить работу печени:
Увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, богатых антиоксидантами: это, например, брокколи, шпинат, ягоды. Включите в рацион цельнозерновые продукты, нежирные белки.
Пейте много воды (не менее 1,5-2 литров в день) для поддержания гидратации и выведения токсинов. Ограничение алкоголя Сведите к минимуму или полностью исключите алкоголь.
Регулярные физические нагрузки помогут улучшить обмен веществ и поддержать здоровье печени.
Избегайте курения и избыточного потребления кофе.
Очень полезны расторопша и другие травы, известные своими свойствами по поддержке печени. Однако прежде стоит проконсультироваться с врачом.
Обеспечьте себе достаточное количество сна для восстановления организма.
"Следуя этим рекомендациям, вы сможете помочь печени восстановиться и улучшить общее состояние здоровья", — цитирует врача "Чемпионат".
Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.
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