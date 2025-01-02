Печень как новенькая после праздников: советы врача

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После обильной пищи в праздники ваша печень на пределе возможностей. Как ее восстановить, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии Владимир Логинов.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain правильное питание

Врач дал семь действенных советов, которые помогут улучшить работу печени:

Правильное питание

Увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, богатых антиоксидантами: это, например, брокколи, шпинат, ягоды. Включите в рацион цельнозерновые продукты, нежирные белки.

Гидратация

Пейте много воды (не менее 1,5-2 литров в день) для поддержания гидратации и выведения токсинов. Ограничение алкоголя Сведите к минимуму или полностью исключите алкоголь.

Активность

Регулярные физические нагрузки помогут улучшить обмен веществ и поддержать здоровье печени.

Отказ от вредных привычек

Избегайте курения и избыточного потребления кофе.

Больше трав

Очень полезны расторопша и другие травы, известные своими свойствами по поддержке печени. Однако прежде стоит проконсультироваться с врачом.

Здоровый сон

Обеспечьте себе достаточное количество сна для восстановления организма.

"Следуя этим рекомендациям, вы сможете помочь печени восстановиться и улучшить общее состояние здоровья", — цитирует врача "Чемпионат".

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

