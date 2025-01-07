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Найдено единственное средство, помогающее музыкантам сохранить слух

1:14
Здоровье

Профессия музыканта связана с красотой и искусством, однако имеет и обратную сторону, ведь музыканты нередко частично или полностью теряют слух. В последнее время музыкантов оркестра всё чаще рассаживают подальше друг от друга, чтобы звук соседних инструментов не травмировал барабанные перепонки коллег, но этой меры недостаточно, поскольку звучание собственного инструмента — это тоже огромная нагрузка на уши музыканта.

Симфонический оркестр
Фото: flickr.com by MITO SettembreMusica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Симфонический оркестр

Даже безобидные скрипки и альты могут звучать так, что их громкость сравнима с шумом на рок-концерте. Неудивительно, что с годами музыканты в лучшем случае начинают хуже слышать, в худшем — становятся полностью глухими, однако есть один способ обезопасить себя от таких последствий.

Учёные из Эйндховенского технологического университета в Нидерландах рекомендуют музыкантам использовать беруши. Даже вставляя их в уши, можно слышать музыку и играть. Не все музыканты одобрительно относятся к такому средству, считая, что качество игры будет гораздо ниже, однако это единственное средство, способное защитить слух музыкантов не только на долгие годы, но и на всю жизнь.

Уточнения

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

 

 

 

Музыка́нт (от нем. Musikant, через лат. mūsicus, к греч. μουσική (τέχνη)) — специалист в области музыки или тот, кто занимается игрой на музыкальном инструменте; занимающийся музыкой профессионально или как знаток и любитель.

Беру́ши (рус. сокр. от «береги уши») — один из видов средств индивидуальной защиты органа слуха, вставляемого в слуховые проходы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Янюшкина Елена
Занимается диагностикой и лечением заболеваний наружного носа, полости носа, околоносовых пазух, глотки, гортани, органа слуха и равновесия
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