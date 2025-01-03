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Врач Тихомирова назвала продукты, вызывающие рассеянность

1:17
Здоровье

Питание оказывает значительное влияние на функционирование всех органов, включая мозг. Существуют продукты, способствующие улучшению памяти, и такие, что ухудшают когнитивные способности. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

рассеянный человек
Фото: freepik
рассеянный человек

Наибольший вред когнитивным функциям наносят быстро усваиваемые углеводы, сахар и насыщенные жиры. Эти компоненты в больших объёмах содержатся в газированных напитках, кондитерских изделиях и фастфуде, отметила специалист в интервью изданию "МК в Мурманске".

Жиры необходимы организму, однако их избыток, особенно если они поступают из фастфуда, может замедлять обмен веществ и вызывать воспалительные процессы в клетках мозга, пояснила Тихомирова.

Она также рекомендовала убрать алкоголь из своего рациона и ограничить потребление кофе, так как избыток кофеина может вызывать тревожные состояния, что негативно влияет на функционирование мозга.

Врач отметила важность включения в рацион большего количества цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и зелени. Питание, по словам специалиста, должно быть гармоничным и разнообразным.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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