Диетолог Гинзбург назвал самую неочевидную причину повышенного аппетита

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Увеличение аппетита может быть вызвано рядом факторов, таких как некоторые заболевания, стрессовые ситуации или недостаточно сбалансированный рацион. Однако, по словам диетолога Михаила Гинзбурга, существуют и менее очевидные причины этого явления.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

Специалист утверждает, что одной из основных причин повышения аппетита является низкий уровень физической активности. На первый взгляд это может показаться нелогичным: при малоподвижном образе жизни затраты энергии минимальны, и вроде бы не должно возникать желание потреблять дополнительные калории. Тем не менее, организм продолжает требовать пищи, и этому есть объяснение.

Как подчеркнул диетолог, механизм, при котором меньшая активность приводит к усилению чувства голода, наблюдается как у людей, так и у животных.

"Животное, живущее впроголодь, останавливается только тогда, когда нашло пищу, вот и человек: перестал двигаться — сразу хочется есть", — сказал Михаил Гинзбург, слова которого приводит издание "РИА Новости Крым".

Для того, чтобы управлять своим аппетитом, важно энергично расходовать энергию, считает врач. Рекомендуется проводить активные выходные: например, прогуляться по лесу, отправиться на пробежку или позаниматься на велотренажере.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

