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Диетолог Гинзбург назвал самую неочевидную причину повышенного аппетита

1:22
Здоровье

Увеличение аппетита может быть вызвано рядом факторов, таких как некоторые заболевания, стрессовые ситуации или недостаточно сбалансированный рацион. Однако, по словам диетолога Михаила Гинзбурга, существуют и менее очевидные причины этого явления.

Женщина ест
Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ест

Специалист утверждает, что одной из основных причин повышения аппетита является низкий уровень физической активности. На первый взгляд это может показаться нелогичным: при малоподвижном образе жизни затраты энергии минимальны, и вроде бы не должно возникать желание потреблять дополнительные калории. Тем не менее, организм продолжает требовать пищи, и этому есть объяснение.

Как подчеркнул диетолог, механизм, при котором меньшая активность приводит к усилению чувства голода, наблюдается как у людей, так и у животных.

"Животное, живущее впроголодь, останавливается только тогда, когда нашло пищу, вот и человек: перестал двигаться — сразу хочется есть", — сказал Михаил Гинзбург, слова которого приводит издание "РИА Новости Крым".

Для того, чтобы управлять своим аппетитом, важно энергично расходовать энергию, считает врач. Рекомендуется проводить активные выходные: например, прогуляться по лесу, отправиться на пробежку или позаниматься на велотренажере.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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