Недооценённая польза рассола квашеной капусты: вот почему его нельзя выливать

Квашеная капуста — традиционное блюдо для русских людей, и любители этой хрустящей кисловато-сладкой закуски приносят огромную пользу своему организму. Молочнокислые бактерии, которые содержатся в квашеной капусте, поддерживают микрофлору кишечника в нормальном состоянии. Также квашеная капуста укрепляет иммунитет, поэтому так хорошо есть её зимой, когда чаще возникает опасность простуды.
Не все знают, что рассол квашеной капусты не менее полезен, чем сама капуста, и просто-напросто выливают его, однако, если правильно его пить, он помогает устранить отёчность благодаря большому количеству калия и очень полезен для печени и почек. Рассол квашеной капусты хорошо чистит организм, выводит шлаки и токсины и препятствует их дальнейшему накоплению.
Тем, кто следит за фигурой и хочет сбросить вес, тоже следует включить в свой рацион рассол. Его мягкие слабительные свойства помогают быстрее вывести из организма всё лишнее, а значит, стать стройнее.
Принимая рассол, нужно соблюдать некоторые простые правила: его можно пить каждый день, но только по полстакана. Наибольшую пользу он принесёт, если его пить в первой половине дня, и лучше посоветоваться с врачом, ведь даже у полезных продуктов бывают свои противопоказания.
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).
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