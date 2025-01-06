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Недооценённая польза рассола квашеной капусты: вот почему его нельзя выливать

1:26
Здоровье

Квашеная капуста — традиционное блюдо для русских людей, и любители этой хрустящей кисловато-сладкой закуски приносят огромную пользу своему организму. Молочнокислые бактерии, которые содержатся в квашеной капусте, поддерживают микрофлору кишечника в нормальном состоянии. Также квашеная капуста укрепляет иммунитет, поэтому так хорошо есть её зимой, когда чаще возникает опасность простуды.

Квашеная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Квашеная капуста

Не все знают, что рассол квашеной капусты не менее полезен, чем сама капуста, и просто-напросто выливают его, однако, если правильно его пить, он помогает устранить отёчность благодаря большому количеству калия и очень полезен для печени и почек. Рассол квашеной капусты хорошо чистит организм, выводит шлаки и токсины и препятствует их дальнейшему накоплению.

Тем, кто следит за фигурой и хочет сбросить вес, тоже следует включить в свой рацион рассол. Его мягкие слабительные свойства помогают быстрее вывести из организма всё лишнее, а значит, стать стройнее.

Принимая рассол, нужно соблюдать некоторые простые правила: его можно пить каждый день, но только по полстакана. Наибольшую пользу он принесёт, если его пить в первой половине дня, и лучше посоветоваться с врачом, ведь даже у полезных продуктов бывают свои противопоказания.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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