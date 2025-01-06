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Как справиться с тревогой и почему она иногда бывает полезной

1:41
Здоровье

Почти все люди в тот или иной момент жизни испытывают тревогу. У кого-то это случается чаще, у кого-то реже, и причины могут быть самыми разными: предстоящий важный разговор, экзамен, подготовка к масштабному мероприятию. Все эти случаи объединяет одно: страх неизвестности. Именно неизвестность заставляет тревожиться, ведь человек не знает заранее, как пройдёт разговор, какой билет он вытянет на экзамене и всё ли будет в порядке на мероприятии.

Встревоженная девушка
Фото: flickr.com by Flickr user CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Встревоженная девушка

Конечно, нет ничего приятного в состоянии тревоги, однако даже это чувство может быть полезным. Именно тревожные люди серьёзнее подходят к выполнению каких-либо задач. Страх сделать что-то не так стимулирует их к большей ответственности, и у одного студента, который заранее готовится к экзамену, гораздо больше шансов на успех, чем у другого студента, который наспех повторяет билеты за день-два до экзамена.

Впрочем, иногда тревога становится такой сильной, что не столько помогает, сколько мешает жить. В таком случае стоит прибегнуть к различным способам, помогающим успокоиться. Это может быть ароматерапия, медитация, дыхательные упражнения. Все эти практики дарят покой и расслабление. Также важно хорошо высыпаться, поэтому рекомендуется следить за своим режимом, не есть на ночь тяжёлую пищу и обойтись без физических нагрузок поздним вечером.

Если все приведённые способы не помогают и тревога не уходит, всегда можно обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру, особенно если возникают панические атаки.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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