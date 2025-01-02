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Электрическая или обычная зубная щётка: что лучше для вас

2:04
Здоровье

Выбор между электрической и обычной зубной щёткой — это не столько вопрос технологий, сколько потребностей и состояния вашего здоровья. Обе щётки имеют свои плюсы и минусы, а качество очистки зависит в большей степени от техники чистки, чем от типа устройства. Однако есть ситуации, когда предпочтение стоит отдать одному из вариантов.

Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothbrush_x3_20050716_002.jpg by Jonas Bergsten
Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями

Когда лучше использовать обычную зубную щётку

Чувствительная эмаль

Для людей с очень чувствительной зубной эмалью мануальная щётка обеспечит более мягкий и деликатный уход.

Воспаления и кровоточивость дёсен

Если вы сталкиваетесь с этими проблемами, обычная щётка позволит бережно очистить зубы без излишнего давления.

После операций в полости рта

После удаления зуба, имплантации или других хирургических вмешательств стоматологи рекомендуют использовать мягкие мануальные щётки.

Ношение брекетов и других конструкций

Люди с ортодонтическими конструкциями во рту часто отдают предпочтение обычным щёткам, так как они обеспечивают больше контроля при чистке.

Когда выбрать электрическую зубную щётку

Трудности с удалением налёта

Если обычная щётка не справляется с налётом, электрическая щётка с вибрацией и вращением может стать более эффективным решением.

Для детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями

Электрические щётки удобнее в использовании, особенно для тех, у кого есть проблемы с моторикой или силы для тщательной чистки зубов.

Хронические заболевания

Люди, страдающие от болезней, затрудняющих чистку зубов (например, артрита), также могут оценить удобство электрической щётки.

Совет: если вы не уверены, какой тип щётки лучше подойдёт именно вам, проконсультируйтесь с вашим стоматологом. Специалист поможет определить, какая щётка станет наиболее эффективной для вашего ухода за зубами.

Уточнения

Зубна́я щётка - основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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