Как открыть шампанское и не пострадать: простые правила

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Открытие бутылки шампанского под бой курантов — неотъемлемая часть новогодней традиции. Однако, в спешке и праздничном возбуждении, многие забывают о простых правилах безопасности. Неправильное обращение с игристым напитком может привести к травмам, особенно если пробка вылетает неконтролируемо.

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Как безопасно открыть шампанское

Не трясите бутылку.

Излишнее встряхивание увеличивает давление внутри бутылки, что может привести к непредсказуемому "выстрелу" пробки.

Снимайте проволоку осторожно.

Удерживайте пробку пальцами во время снятия проволочного фиксирующего кольца, чтобы избежать неожиданного открытия.

Держите бутылку под углом 40-45 градусов.

В этом положении давление направляется на горлышко, а не на пробку, снижая риск неожиданного выброса.

Поворачивайте бутылку, а не пробку.

Зафиксируйте бутылку одной рукой, а другой аккуратно вращайте её влево-вправо. Когда почувствуете, что пробка начинает выходить, слегка отклоните её большим пальцем. Это поможет контролировать процесс и избежать громкого хлопка.

Используйте полотенце или салфетку.

Оберните горлышко бутылки, чтобы минимизировать вероятность неконтролируемого выстрела пробки.

Если пробка попала в глаз

К сожалению, травмы глаз от пробок шампанского не редкость. Если такая неприятность произошла, важно действовать быстро:

Осмотрите пострадавшего.

Если есть кровь или заметные повреждения мягких тканей вокруг глаза, приложите холодный компресс (без давления на глаз).

Наложите повязку.

Используйте чистую марлю или бинт, чтобы аккуратно прикрыть глаз. Повязка должна быть лёгкой, без давления.

Обратитесь к офтальмологу.

Даже если боль стихла, а видимых повреждений нет, визит к врачу обязателен. Удар может вызвать серьёзные осложнения, такие как:

ухудшение зрения,

отслоение сетчатки,

смещение хрусталика,

разрыв внутренних оболочек глаза.

Своевременная помощь может предотвратить долгосрочные последствия.

Уточнения

Шампа́нское - игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

