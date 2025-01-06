Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не экономьте на этих вещах: как сохранить автомобиль в порядке
Нефтегазовый потенциал России — что прогнозируют аналитики
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Эписция в доме: правила ухода и размножения
Топ-4 преимущества употребления веганских тортов
5 продуктов, которые превратят вашу кожу в идеальную
Шикарная фигура и отличная память после 50 лет: всего один комплекс упражнений вам поможет
Регенерация хвостов у ящериц: новое открытие в области биологии
Панданус в доме: как ухаживать за винтовой пальмой

Эти пять видов продуктов ни в коем случае нельзя есть на завтрак

2:09
Здоровье

Здоровье человека во многом зависит от питания, однако даже полезная пища может навредить организму, если употреблять её несвоевременно. Существует пять видов продуктов, которые способны привести к серьёзным проблемам со здоровьем, если есть их на завтрак.

Грейпфруты
Фото: unsplash.com by Hans Vivek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грейпфруты

Цитрусовые

Цитрусовые богаты витаминами и микроэлементами, они очень полезны для здоровья, но только если не есть их на голодный желудок. В апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и лимонах содержится кислота, разъедающая стенки пустого желудка. Эти фрукты стоит есть только во второй половине дня, когда желудок готов к их перевариванию, поскольку уже получил определённую порцию более мягкой пищи.

Сладости

Сладости сами по себе не слишком полезная пища, но с утра они особенно вредны из-за большого количества сахара, который приводит к усиленной работе поджелудочной железы. Из-за этого она вырабатывает слишком много глюкозы, что чревато возникновением сахарного диабета.

Кофе

Считается, что кофе — обязательная составляющая завтрака, поскольку этот напиток дарит бодрость, однако он также раздражает слизистую желудка. Кофе допустим на завтрак, только если понемногу запивать им другую еду.

Колбаса

В редких случаях колбаса имеет хороший состав. Чаще всего этот продукт богат на канцерогены, что в любом случае опасно для организма, а особенно на завтрак. Если баловаться по утрам этим вкусным, но вредным продуктом, со временем можно заработать рак.

Огурцы, капуста и помидоры

Огурцы, капуста и помидоры обладают схожим с цитрусовыми эффектом. В этих овощах содержится много кислоты, которая способна спровоцировать гастрит, если съедать их на завтрак. Лучше оставить их на ужин, например, порезать из них лёгкий салат и заправить его небольшим количеством растительного маста. В таком случае организм получит одну лишь пользу от витаминов, содержащихся в свежих овощах.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты
Еда и рецепты
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты Аудио 
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Экономика и бизнес
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки Аудио 
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц
Садоводство, цветоводство
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Последние материалы
Нефтегазовый потенциал России — что прогнозируют аналитики
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Эписция в доме: правила ухода и размножения
Топ-4 преимущества употребления веганских тортов
5 продуктов, которые превратят вашу кожу в идеальную
Эти пять видов продуктов ни в коем случае нельзя есть на завтрак
Шикарная фигура и отличная память после 50 лет: всего один комплекс упражнений вам поможет
Регенерация хвостов у ящериц: новое открытие в области биологии
Панданус в доме: как ухаживать за винтовой пальмой
Тусклые волосы и перхоть: 5 признаков, что вы не моете волосы достаточно часто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.