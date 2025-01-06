Эти пять видов продуктов ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Здоровье человека во многом зависит от питания, однако даже полезная пища может навредить организму, если употреблять её несвоевременно. Существует пять видов продуктов, которые способны привести к серьёзным проблемам со здоровьем, если есть их на завтрак.
Цитрусовые богаты витаминами и микроэлементами, они очень полезны для здоровья, но только если не есть их на голодный желудок. В апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и лимонах содержится кислота, разъедающая стенки пустого желудка. Эти фрукты стоит есть только во второй половине дня, когда желудок готов к их перевариванию, поскольку уже получил определённую порцию более мягкой пищи.
Сладости сами по себе не слишком полезная пища, но с утра они особенно вредны из-за большого количества сахара, который приводит к усиленной работе поджелудочной железы. Из-за этого она вырабатывает слишком много глюкозы, что чревато возникновением сахарного диабета.
Считается, что кофе — обязательная составляющая завтрака, поскольку этот напиток дарит бодрость, однако он также раздражает слизистую желудка. Кофе допустим на завтрак, только если понемногу запивать им другую еду.
В редких случаях колбаса имеет хороший состав. Чаще всего этот продукт богат на канцерогены, что в любом случае опасно для организма, а особенно на завтрак. Если баловаться по утрам этим вкусным, но вредным продуктом, со временем можно заработать рак.
Огурцы, капуста и помидоры обладают схожим с цитрусовыми эффектом. В этих овощах содержится много кислоты, которая способна спровоцировать гастрит, если съедать их на завтрак. Лучше оставить их на ужин, например, порезать из них лёгкий салат и заправить его небольшим количеством растительного маста. В таком случае организм получит одну лишь пользу от витаминов, содержащихся в свежих овощах.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.