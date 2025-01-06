Эти пять видов продуктов ни в коем случае нельзя есть на завтрак

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье человека во многом зависит от питания, однако даже полезная пища может навредить организму, если употреблять её несвоевременно. Существует пять видов продуктов, которые способны привести к серьёзным проблемам со здоровьем, если есть их на завтрак.

Фото: unsplash.com by Hans Vivek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грейпфруты

Цитрусовые

Цитрусовые богаты витаминами и микроэлементами, они очень полезны для здоровья, но только если не есть их на голодный желудок. В апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и лимонах содержится кислота, разъедающая стенки пустого желудка. Эти фрукты стоит есть только во второй половине дня, когда желудок готов к их перевариванию, поскольку уже получил определённую порцию более мягкой пищи.

Сладости

Сладости сами по себе не слишком полезная пища, но с утра они особенно вредны из-за большого количества сахара, который приводит к усиленной работе поджелудочной железы. Из-за этого она вырабатывает слишком много глюкозы, что чревато возникновением сахарного диабета.

Кофе

Считается, что кофе — обязательная составляющая завтрака, поскольку этот напиток дарит бодрость, однако он также раздражает слизистую желудка. Кофе допустим на завтрак, только если понемногу запивать им другую еду.

Колбаса

В редких случаях колбаса имеет хороший состав. Чаще всего этот продукт богат на канцерогены, что в любом случае опасно для организма, а особенно на завтрак. Если баловаться по утрам этим вкусным, но вредным продуктом, со временем можно заработать рак.

Огурцы, капуста и помидоры

Огурцы, капуста и помидоры обладают схожим с цитрусовыми эффектом. В этих овощах содержится много кислоты, которая способна спровоцировать гастрит, если съедать их на завтрак. Лучше оставить их на ужин, например, порезать из них лёгкий салат и заправить его небольшим количеством растительного маста. В таком случае организм получит одну лишь пользу от витаминов, содержащихся в свежих овощах.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

