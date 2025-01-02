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Укусила змея: что делать немедленно, чтобы сохранить здоровье

1:46
Здоровье

Укусила змея? Не медлите — вызовите скорую помощь. В таких ситуациях каждая минута на счету, не стоит ждать, пока симптомы станут очевидными.

Питон
Фото: flickr.com by Everglades NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Питон

Успокойтесь и отойдите от опасности

Первым делом отойдите подальше от места встречи с рептилией. Это снизит риск повторного нападения. Затем займите удобное положение: лучше сесть или лечь, чтобы успокоить пульс. Замедленный кровоток уменьшит скорость распространения яда.

Что нужно сделать сразу:

  1. Расположите пострадавшую часть тела ниже уровня сердца. Это важно, чтобы замедлить ток крови к жизненно важным органам.
  2. Снимите украшения. Кольца, браслеты, часы и другие аксессуары на пораженной области нужно снять до начала отека.
  3. Промойте место укуса. Если есть возможность, используйте воду с мылом, затем наложите сухую повязку.

Важно для врачей

Когда прибудут медики, предоставьте им максимум информации: как выглядела змея, когда произошел укус, через сколько времени начался отек. Эти данные помогут правильно подобрать лечение.

Чего делать нельзя:

  • Не пытайтесь отсасывать яд или надрезать рану. Это миф, который может только усугубить ситуацию.
  • Не накладывайте жгут. Это может привести к серьезным осложнениям.
  • Не используйте лед или воду. Переохлаждение раны опасно.
  • Не пейте алкоголь и не принимайте анальгетики. Такие действия могут ухудшить состояние.

Помните: правильные действия в первые минуты после укуса могут спасти жизнь.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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