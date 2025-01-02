Сладость без вреда: какие фрукты подойдут при диабете

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фрукты — кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Однако они также содержат сахар, в том числе фруктозу, что важно учитывать людям, следящим за уровнем сахара в рационе. Если вы хотите насладиться полезными фруктами без риска для здоровья, обратите внимание на те, где фруктозы меньше всего.

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Авокадо — чемпион по низкому содержанию сахара

В 100 граммах авокадо всего 1,4 г сахара. Сладость этого плода обусловлена глюкозой, что делает его идеальным продуктом для тех, кто ограничивает потребление сахара. Кроме того, авокадо — богатый источник полезных жиров, которые поддерживают здоровье сердца.

Малина — легкость и польза

Эти ароматные ягоды содержат всего 4,8 г сахара на 100 г. Малина радует не только низким содержанием фруктозы, но и богатством клетчатки, полезной для пищеварения. Минимум калорий делает её идеальной для тех, кто придерживается диеты.

Клубника — витаминный лидер

Клубника содержит 5,5 г сахара на 100 г, но выделяется высоким содержанием витамина С. В ней этого полезного вещества даже больше, чем в цитрусовых. Добавляйте клубнику в рацион для укрепления иммунитета и получения ярких вкусовых впечатлений.

Абрикос — сладость с пользой

Сладкий, но не чрезмерно, абрикос содержит 7,7 г сахара на 100 г. Этот фрукт богат антиоксидантами и подходит для тех, кто хочет сократить потребление сахара, не лишая себя удовольствия.

Слива — витаминная защита

На пятом месте в списке — слива, в которой содержится 7,8 г сахара на 100 г. Этот сочный фрукт богат витамином С и помогает поддерживать иммунную систему, оставаясь вкусным дополнением к любому рациону.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

