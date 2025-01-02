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Зелёный, жёлтый или чёрный: разбираемся, какой банан полезнее

1:55
Здоровье

Бананы — один из самых популярных фруктов в мире, но задумывались ли вы, как влияет их степень зрелости на организм? Зелёные, жёлтые или переспелые с чёрными пятнами — какой из них лучше выбрать? Ответ вас может удивить.

Банан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банан

Польза зелёных бананов

Незрелые бананы содержат резистентный крахмал — компонент, который не переваривается организмом. Это вещество помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и надолго утоляет голод. Кроме того, пробиотики в зеленых бананах укрепляют микрофлору кишечника, улучшая работу желудочно-кишечного тракта.

Чем полезны желтые бананы

По мере созревания бананы теряют резистентный крахмал, превращая его в простые сахара. Благодаря этому они становятся сладкими, легко перевариваются и быстро усваиваются. Однако есть и минус — их гликемический индекс выше, чем у зеленых плодов. Это делает желтые бананы не самым удачным выбором для людей с диабетом.

Черные пятна — признак пользы или испорченности

Если на кожуре банана появились темные пятна, не спешите его выбрасывать. Такие плоды содержат больше глюкозы и антиоксидантов, которые способствуют улучшению настроения и помогают справляться со стрессом. Ученые также отмечают их иммуномодулирующие свойства, благодаря катехинам и лектинам, которые помогают организму бороться с патогенами.

Но важно помнить: людям с диабетом или тем, кто пытается сбросить вес, переспелые бананы лучше исключить из рациона.

Итак, какой банан выбрать

  • Зеленый — для стабильного уровня сахара и здоровья кишечника.
  • Желтый — для быстрого перекуса и легкого усвоения.
  • Переспелый — для борьбы со стрессом и поддержания иммунитета.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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