Зелёный, жёлтый или чёрный: разбираемся, какой банан полезнее

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бананы — один из самых популярных фруктов в мире, но задумывались ли вы, как влияет их степень зрелости на организм? Зелёные, жёлтые или переспелые с чёрными пятнами — какой из них лучше выбрать? Ответ вас может удивить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банан

Польза зелёных бананов

Незрелые бананы содержат резистентный крахмал — компонент, который не переваривается организмом. Это вещество помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и надолго утоляет голод. Кроме того, пробиотики в зеленых бананах укрепляют микрофлору кишечника, улучшая работу желудочно-кишечного тракта.

Чем полезны желтые бананы

По мере созревания бананы теряют резистентный крахмал, превращая его в простые сахара. Благодаря этому они становятся сладкими, легко перевариваются и быстро усваиваются. Однако есть и минус — их гликемический индекс выше, чем у зеленых плодов. Это делает желтые бананы не самым удачным выбором для людей с диабетом.

Черные пятна — признак пользы или испорченности

Если на кожуре банана появились темные пятна, не спешите его выбрасывать. Такие плоды содержат больше глюкозы и антиоксидантов, которые способствуют улучшению настроения и помогают справляться со стрессом. Ученые также отмечают их иммуномодулирующие свойства, благодаря катехинам и лектинам, которые помогают организму бороться с патогенами.

Но важно помнить: людям с диабетом или тем, кто пытается сбросить вес, переспелые бананы лучше исключить из рациона.

Итак, какой банан выбрать

Зеленый — для стабильного уровня сахара и здоровья кишечника.

— для стабильного уровня сахара и здоровья кишечника. Желтый — для быстрого перекуса и легкого усвоения.

— для быстрого перекуса и легкого усвоения. Переспелый — для борьбы со стрессом и поддержания иммунитета.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

