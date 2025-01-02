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Руки в опасности: 5 скрытых угроз, о которых вы не подозревали

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Здоровье

Вы замечали, как часто кожа ваших рук становится сухой, раздражённой и даже покрывается трещинами? Постоянный контакт с водой, бытовой химией и другими агрессивными веществами сильно влияет на её состояние. Но есть простые способы защитить кожу и избежать неприятностей.

бесконечность
Фото: Wikimedia Commons by Yoann Boyer yoannboyer is licensed under Public domain
бесконечность

Надевайте перчатки в этих случаях:

Уборка и стирка

Контакт с чистящими средствами лучше свести к минимуму. Перчатки не только сохранят кожу, но и предотвратят проникновение химии в микротрещины.

Прогулки в холодное время года

Осенний ветер и зимний мороз сушат кожу, вызывая шелушение и раздражение. Даже обычные тканевые перчатки помогут справиться с этой проблемой.

Готовка на кухне

Вы удивитесь, но некоторые продукты агрессивны для кожи. Фруктовые кислоты, чеснок, острый перец могут вызвать раздражение или даже ожог. Наденьте перчатки, когда чистите апельсины, режете помидоры или шинкуете перец.

Дачные работы

Удобрения, средства от вредителей, цемент и гипсокартон раздражают и сушат кожу. Даже при контакте с землёй стоит защитить руки перчатками, чтобы сохранить их в порядке.

Окрашивание волос

Краска для волос содержит вещества, которые агрессивно воздействуют на кожу. Используйте перчатки для минимизации вреда.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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