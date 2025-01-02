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Макароны на ужин: риск для сна и фигуры

1:18
Здоровье

Многие обожают макароны за их способность быстро утолить голод, зарядить энергией и подарить гастрономическое удовольствие. Но знаете ли вы, что этот популярный гарнир не так уж безобиден, особенно если употреблять его вечером?

Макароны: углеводная бомба

Макаронные изделия богаты углеводами и калориями, что делает их тяжёлой пищей для вечерней трапезы. Организм в конце дня уже готовится к отдыху, а переваривание такой еды становится для желудочно-кишечного тракта настоящим испытанием.

Результат? Возможны неприятности:

  • перегруженный желудок
  • проблемы со сном
  • риск набора лишнего веса

Когда макароны не вредны

Если уж вы не можете отказаться от этого гарнира, лучше употреблять его в первой половине дня. На обед макароны из твёрдых сортов пшеницы вполне подойдут. А вот вечером они не только навредят фигуре, но и могут создать дискомфорт, который нарушит ваш сон.

Как избежать неприятностей

На ужин лучше выбрать лёгкие блюда: овощи, нежирное мясо или рыбу. Такой рацион обеспечит комфорт вашему организму и поможет сохранить здоровье.

Помните: здоровье начинается с правильного выбора еды!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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