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Эти продукты раскроют весь вкус помидоров: проверенные сочетания

1:54
Здоровье

Помидоры — это не только вкусно, но и невероятно полезно. Однако их пользу можно многократно усилить, если знать, с чем их лучше всего сочетать. Всё дело в правильных добавках, которые не только раскрывают вкус томатов, но и усиливают их свойства, укрепляя здоровье.

Девушка собирает томаты
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты

Растительное масло — ключ к усвоению полезных веществ

Первое место в списке занимают растительные масла, особенно оливковое. Оно не только подчеркивает вкус томатов, но и помогает организму усваивать ликопин — мощный антиоксидант, содержащийся в помидорах. Добавьте несколько капель оливкового масла, и ваша закуска станет полезнее в разы.

Сыры — гармония вкуса и белка

Мягкие сорта сыра, такие как моцарелла, фета или брынза, прекрасно дополняют вкус помидоров. Помимо этого, сыр является отличным источником белка, что делает блюдо не только вкусным, но и питательным.

Овощи и зелень — природные витамины

Помидоры и зелень — это дуэт, созданный самой природой. Базилик идеально подчеркивает вкус томатов, а его соседство с ними на грядке делает урожай ещё более ароматным. Не стоит забывать о кинзе, петрушке и зеленом луке — они богаты витаминами и добавляют блюду яркости.

Не обойтись и без чеснока. Его острый вкус и пряный аромат создают незабываемые кулинарные сочетания. К тому же чеснок известен своими противовирусными и укрепляющими свойствами.

Авокадо — неожиданный союзник

Ещё один необычный, но крайне удачный союзник томатов — авокадо. Эти два продукта идеально дополняют друг друга, а авокадо, насыщенное полезными жирами, делает блюдо ещё более полезным и питательным.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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