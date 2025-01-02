Эти продукты незаметно старят вас каждый день: узнайте, что исключить

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом многие замечают изменения во внешности и самочувствии. Но задумывались ли вы, что причиной этого могут быть любимые блюда? Жареная еда и сладости способны ускорить старение организма.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перекус

Какие продукты нас старят

По словам эксперта, в списке продуктов, провоцирующих преждевременное старение, значатся:

сахар

красное мясо

лактоза

трансжиры

глютен

алкоголь

избыток соли и консервантов

продукты с низкой питательной ценностью

конечные продукты глубокого гликозилирования (КПГ)

Особое внимание стоит уделить КПГ — соединениям, которые появляются в пище при жарке или обработке при высокой температуре. Они наносят удар по организму тех, кто любит жареное и сладкое.

К чему это приводит

Регулярное употребление таких продуктов может вызывать:

отеки

потерю упругости кожи

гормональные сбои

хрупкость костей, суставов и волос

проблемы с пищеварением

хроническую усталость

Ваш организм тратит колоссальные ресурсы на переваривание тяжелой пищи. Это не только истощает силы, но и нарушает баланс внутренних процессов.

Как избежать преждевременного старения

Сбалансированное питание — один из главных секретов молодости. Увеличьте в рационе количество свежих овощей, фруктов, злаков и орехов, а жареное и сладкое оставьте для редких случаев.

Уточнения

Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

