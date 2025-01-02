Эти продукты незаметно старят вас каждый день: узнайте, что исключить

С возрастом многие замечают изменения во внешности и самочувствии. Но задумывались ли вы, что причиной этого могут быть любимые блюда? Жареная еда и сладости способны ускорить старение организма.
По словам эксперта, в списке продуктов, провоцирующих преждевременное старение, значатся:
Особое внимание стоит уделить КПГ — соединениям, которые появляются в пище при жарке или обработке при высокой температуре. Они наносят удар по организму тех, кто любит жареное и сладкое.
Ваш организм тратит колоссальные ресурсы на переваривание тяжелой пищи. Это не только истощает силы, но и нарушает баланс внутренних процессов.
Сбалансированное питание — один из главных секретов молодости. Увеличьте в рационе количество свежих овощей, фруктов, злаков и орехов, а жареное и сладкое оставьте для редких случаев.
Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
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