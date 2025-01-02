Тревожный сигнал: парфюм, который может угрожать вашей жизни

Люксовая парфюмерия, несмотря на свою популярность и высокую цену, может содержать опасные вещества, которые способны нанести серьёзный вред здоровью. Использование духов, содержащих фталаты, может спровоцировать серьёзные заболевания, включая онкологические.
Фталаты — это химические соединения, часто используемые в парфюмерной индустрии для фиксации аромата. Эти вещества вмешиваются в работу эндокринной системы, вызывая гормональный дисбаланс и серьёзные последствия для здоровья. Фталаты могут не только нарушить работу гормонов, но и спровоцировать мутации в ДНК.
Эти химические вещества негативно сказываются на репродуктивной функции. У мужчин они подавляют выработку тестостерона, у женщин могут провоцировать заболевания яичников и рак груди. Особенно тревожно, что фталаты способны проходить через плаценту, вызывая проблемы с развитием плода.
Фталаты обнаружены в продуктах по меньшей мере 13 популярных брендов, среди которых названы Bulgari и Zielinski & Rozen.
Такая парфюмерия может привести к серьёзным проблемам с фертильностью, нарушению развития половых органов и даже осложнениям при беременности.
Помимо риска онкологических заболеваний, духи с фталатами могут вызывать аллергию и провоцировать астму. Проблема заключается не только в концентрации вещества, но и в его способности накапливаться в организме при регулярном использовании.
Эксперты рекомендуют внимательно изучать состав парфюмерии перед покупкой и отдавать предпочтение брендам, которые заявляют об отказе от использования фталатов и других потенциально вредных веществ. Альтернативой могут стать натуральные ароматы или нишевая парфюмерия с прозрачным составом.
Фта́левая кислота́ (ортофта́левая кислота́, химическая формула — С8H6O4 или C6H4(COOH)2) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу дикарбоновых кислот ароматического ряда.
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