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Тревожный сигнал: парфюм, который может угрожать вашей жизни

2:01
Здоровье

Люксовая парфюмерия, несмотря на свою популярность и высокую цену, может содержать опасные вещества, которые способны нанести серьёзный вред здоровью. Использование духов, содержащих фталаты, может спровоцировать серьёзные заболевания, включая онкологические.

Парфюм
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парфюм

Что такое фталаты и почему они опасны

Фталаты — это химические соединения, часто используемые в парфюмерной индустрии для фиксации аромата. Эти вещества вмешиваются в работу эндокринной системы, вызывая гормональный дисбаланс и серьёзные последствия для здоровья. Фталаты могут не только нарушить работу гормонов, но и спровоцировать мутации в ДНК.

Эти химические вещества негативно сказываются на репродуктивной функции. У мужчин они подавляют выработку тестостерона, у женщин могут провоцировать заболевания яичников и рак груди. Особенно тревожно, что фталаты способны проходить через плаценту, вызывая проблемы с развитием плода.

Какие бренды под подозрением

Фталаты обнаружены в продуктах по меньшей мере 13 популярных брендов, среди которых названы Bulgari и Zielinski & Rozen.

Такая парфюмерия может привести к серьёзным проблемам с фертильностью, нарушению развития половых органов и даже осложнениям при беременности.

Не только онкология

Помимо риска онкологических заболеваний, духи с фталатами могут вызывать аллергию и провоцировать астму. Проблема заключается не только в концентрации вещества, но и в его способности накапливаться в организме при регулярном использовании.

Как избежать риска

Эксперты рекомендуют внимательно изучать состав парфюмерии перед покупкой и отдавать предпочтение брендам, которые заявляют об отказе от использования фталатов и других потенциально вредных веществ. Альтернативой могут стать натуральные ароматы или нишевая парфюмерия с прозрачным составом.

Уточнения

Фта́левая кислота́ (ортофта́левая кислота́, химическая формула — С8H6O4 или C6H4(COOH)2) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу дикарбоновых кислот ароматического ряда.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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