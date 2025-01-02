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Не хватает этих витаминов: вот почему мучают головные боли

2:12
Здоровье

Головные боли — частая проблема, но мигрень по праву считается самой мучительной их формой. Интересно, что питание играет в её возникновении ключевую роль.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Ученые установили: дефицит определённых витаминов и минералов повышает вероятность приступов мигрени в 4 раза. Какие вещества особенно важны и как восполнить их нехватку? Давайте разберёмся.

Витамины В12 и фолиевая кислота: связь с настроением и болью

Мигрень часто развивается при нехватке витамина В12 и фолиевой кислоты. Люди с их дефицитом не только чаще страдают от головных болей, но и становятся более раздражительными, рассеянными и чувствительными к стрессу.

Парадоксально, но распространённый метод борьбы с болью — препараты на основе аспирина — ещё больше усугубляет нехватку этих веществ в организме. Чтобы восстановить баланс, включайте в рацион:

  • Шпинат — лидер по содержанию фолиевой кислоты.
  • Морковь, тыква, свёкла, брокколи, спаржа, авокадо.
  • Куриные яйца — отличный источник витамина В12.

Дефицит меди и железа: женская уязвимость

Железо и медь — два минерала, которые особенно важны для женщин. Их недостаток приводит не только к анемии и гипотонии, но и к угнетённому состоянию и мигреням.

Добавьте в меню:

  • Медь: фасоль, орехи, козий сыр, авокадо.
  • Железо: зелень, листья салата, семечки, кунжут, печень, морская капуста.
  • Витамины В6 и D: для здоровья сосудов и профилактики боли

Дефицит витамина В6 увеличивает риск сосудистых заболеваний, что также способствует возникновению мигреней.

Основные его источники:

Фасоль, свежие овощи, печень, злаки.
А витамин D — ещё один важный элемент. Он синтезируется в организме под воздействием солнечного света, но зимой его недостаток можно восполнить: яйцами, печенью, морепродуктами, молочными продуктами.

Уточнения

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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