Не хватает этих витаминов: вот почему мучают головные боли

Головные боли — частая проблема, но мигрень по праву считается самой мучительной их формой. Интересно, что питание играет в её возникновении ключевую роль.
Ученые установили: дефицит определённых витаминов и минералов повышает вероятность приступов мигрени в 4 раза. Какие вещества особенно важны и как восполнить их нехватку? Давайте разберёмся.
Мигрень часто развивается при нехватке витамина В12 и фолиевой кислоты. Люди с их дефицитом не только чаще страдают от головных болей, но и становятся более раздражительными, рассеянными и чувствительными к стрессу.
Парадоксально, но распространённый метод борьбы с болью — препараты на основе аспирина — ещё больше усугубляет нехватку этих веществ в организме. Чтобы восстановить баланс, включайте в рацион:
Железо и медь — два минерала, которые особенно важны для женщин. Их недостаток приводит не только к анемии и гипотонии, но и к угнетённому состоянию и мигреням.
Дефицит витамина В6 увеличивает риск сосудистых заболеваний, что также способствует возникновению мигреней.
Фасоль, свежие овощи, печень, злаки.
А витамин D — ещё один важный элемент. Он синтезируется в организме под воздействием солнечного света, но зимой его недостаток можно восполнить: яйцами, печенью, морепродуктами, молочными продуктами.
Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.
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