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Почему холод вызывает насморк и как с ним справиться

1:15
Здоровье

С наступлением холодов многие сталкиваются с неприятным явлением — насморком. Причины этого явления кроются в том, как наш организм реагирует на холодный воздух. Когда мы вдыхаем холод, наш нос активно начинает работать, чтобы согреть и увлажнить воздух перед тем, как он попадёт в лёгкие. Этот процесс требует расширения кровеносных сосудов в носовых проходах, что увеличивает приток крови и способствует более интенсивной работе слизистой оболочки.

Аллергия, насморк
Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия, насморк

Однако в ответ на это может происходить чрезмерная выработка слизи. Это особенно заметно в ветреную погоду, когда, помимо насморка, могут возникать и слезотечения. Это защитная реакция организма, которая помогает согреть и увлажнить воздух, но, к сожалению, сопровождается неприятными симптомами.

Исследования показывают, что около 50–90% людей испытывают насморк в холодную погоду, особенно те, кто страдает от астмы или аллергий. Чтобы справиться с этой проблемой, полезно всегда иметь под рукой салфетки или использовать шарф, чтобы согревать воздух перед вдохом и минимизировать дискомфорт.

Уточнения

Рини́т - синдром воспаления слизистой оболочки носа.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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