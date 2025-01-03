Почему холод вызывает насморк и как с ним справиться

С наступлением холодов многие сталкиваются с неприятным явлением — насморком. Причины этого явления кроются в том, как наш организм реагирует на холодный воздух. Когда мы вдыхаем холод, наш нос активно начинает работать, чтобы согреть и увлажнить воздух перед тем, как он попадёт в лёгкие. Этот процесс требует расширения кровеносных сосудов в носовых проходах, что увеличивает приток крови и способствует более интенсивной работе слизистой оболочки.
Однако в ответ на это может происходить чрезмерная выработка слизи. Это особенно заметно в ветреную погоду, когда, помимо насморка, могут возникать и слезотечения. Это защитная реакция организма, которая помогает согреть и увлажнить воздух, но, к сожалению, сопровождается неприятными симптомами.
Исследования показывают, что около 50–90% людей испытывают насморк в холодную погоду, особенно те, кто страдает от астмы или аллергий. Чтобы справиться с этой проблемой, полезно всегда иметь под рукой салфетки или использовать шарф, чтобы согревать воздух перед вдохом и минимизировать дискомфорт.
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